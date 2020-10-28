Ту-154 совершил последний гражданский рейс в России
Авиакомпания «Алроса» завершила эксплуатация самолета Ту-154 после его последнего гражданского перелета из Якутии в Новосибирск, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
«С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154», — говорится в сообщении компании «Вконтакте». В Алросе отметили, что «вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения». Последний самолет Ту-154 эксплуатировался в авиапредприятии с 2002 г.
Как сообщили в пресс-службе компании агентству «РИА Новости», сегодня состоялся заключительный двухчасовой рейс. «Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — сказал собеседник.
После того, как Ту-154 выполнит последний гражданский рейс, самолеты такого типа останутся только у правительственных организаций: специального летного отряда «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны, писало отраслевое издание Frequent Flyers.
Ту-154 был самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом. Его разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полёт состоялся в 1968 г., а эксплуатация началась в 1972 г.