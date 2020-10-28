Ту-154 совершил последний гражданский рейс в России

«С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154», — говорится в сообщении компании «Вконтакте». В Алросе отметили, что «вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения». Последний самолет Ту-154 эксплуатировался в авиапредприятии с 2002 г.