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Ту-154 совершил последний гражданский рейс в России

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Авиакомпания «Алроса» завершила эксплуатация самолета Ту-154 после его последнего гражданского перелета из Якутии в Новосибирск, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154», — говорится в сообщении компании «Вконтакте». В Алросе отметили, что «вместе с этой легендарной машиной уходит целая эпоха отечественного авиастроения». Последний самолет Ту-154 эксплуатировался в авиапредприятии с 2002 г.

Как сообщили в пресс-службе компании агентству «РИА Новости», сегодня состоялся заключительный двухчасовой рейс. «Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании "Алроса", совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — сказал собеседник.

После того, как Ту-154 выполнит последний гражданский рейс, самолеты такого типа останутся только у правительственных организаций: специального летного отряда «Россия», МВД, ФСБ, Минобороны, писало отраслевое издание Frequent Flyers.

Ту-154 был самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом. Его разработали в конструкторском бюро Туполева. Первый полёт состоялся в 1968 г., а эксплуатация началась в 1972 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных