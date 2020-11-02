«Коммерсантъ»: продуктовые сети вводят мораторий на повышение закупочных цен

По информации источника издания, неформальный мораторий может действовать и в других сетях: «Магните» и X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ряд крупных ретейлеров опровергли информацию о моратории на принятие новых цен поставщиков. Представитель X5 заявил изданию, что моратория на повышение цен нет, отметив, что за счет собственной маржи демпфируют рост цен поставщиков в течение нескольких недель после обновления стоимости. Представитель «Ленты» также сообщил об отсутствии моратория.