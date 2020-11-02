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«Коммерсантъ»: продуктовые сети вводят мораторий на повышение закупочных цен

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Продуктовые сети вводят мораторий на повышение закупочных цен, чтобы не поднимать их в рознице, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.

В частности, торговая сеть «Верный» основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева в письме одному из поставщиков сообщила, что считает невозможным перекладывание на покупателей повышение цен в период пандемии, поэтому до конца года будет отвечать на такие предложения отказом.

По информации источника издания, неформальный мораторий может действовать и в других сетях: «Магните» и X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Ряд крупных ретейлеров опровергли информацию о моратории на принятие новых цен поставщиков. Представитель X5 заявил изданию, что моратория на повышение цен нет, отметив, что за счет собственной маржи демпфируют рост цен поставщиков в течение нескольких недель после обновления стоимости. Представитель «Ленты» также сообщил об отсутствии моратория.

Однако зампред правления союза поставщиков «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов подтвердил, что многие сети односторонне, без снижения собственной наценки, заявили мораторий на изменение цен поставщиками. Среди тех, кто столкнулся с отказом обсуждать повышение цен,— производители хлебобулочных изделий и молочных продуктов, рассказали источники газеты.

Гендиректор «Созюзмолока» Артем Белов отмечает, что девальвация рубля привела к более заметному увеличению издержек производителей, на 12–13%. «Мы понимаем, что транслировать это в розничную цену без ущерба для спроса невозможно, и продолжаем диалог с сетями»,— сказал Белов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных