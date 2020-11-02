Экс-директора ТНС «Энерго» Аржанова заподозрили в мошенничестве
Следствие потребовало заключить под стражу бывшего владельца компании ТНС «Энерго» Дмитрия Аржанова по делу о мошенничестве. Из материалов картотеки Тверского суда Москвы следует, что дело зарегистрировано 2 ноября.
Ранее в рамках дела о мошенничестве в «ТНС энерго» Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря действующих топ-менеджеров компании — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Также суд арестовал Софию Афанасьеву и отправил под домашний арест Джамилу Дашину.
В пресс-центре МВД сообщали, что дело возбуждено по факту хищения 5,5 млрд руб. в структуре «ТНС Энерго» — ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Расследование ведет следственный департамент МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России.