Экс-директора ТНС «Энерго» Аржанова заподозрили в мошенничестве

Ранее в рамках дела о мошенничестве в «ТНС энерго» Тверской суд Москвы арестовал до 22 декабря действующих топ-менеджеров компании — гендиректора Сергея Афанасьева и его заместителя Бориса Щурова. Также суд арестовал Софию Афанасьеву и отправил под домашний арест Джамилу Дашину.