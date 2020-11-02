Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»
Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.
Ранее глава OMV Райнер Зеле сообщил, что компания вложила в строительство газопровода около 730 млн евро. В ходе пресс-конференции Зеле подчеркнул, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано. Также он добавил, что компания по-прежнему поддерживает проект.
7 октября Антимонопольный орган Польши (UOKiK) наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение. Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».