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Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»

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Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.

Ранее глава OMV Райнер Зеле сообщил, что компания вложила в строительство газопровода около 730 млн евро. В ходе пресс-конференции Зеле подчеркнул, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано. Также он добавил, что компания по-прежнему поддерживает проект.

7 октября Антимонопольный орган Польши (UOKiK) наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение. Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России через Балтийское море в Германию. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общая объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Австрийская OMV инвестировала в «Северный поток — 2» около 730 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных