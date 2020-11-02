Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»

7 октября Антимонопольный орган Польши (UOKiK) наложил общий штраф на пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper — в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). «Газпром» заявил, что планирует обжаловать решение. Ранее UOKiK инициировал расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода «Северный поток — 2». За непредоставление ранее запрошенной информации в рамках расследования «Газпром» в июле получил от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа в размере около 50 млн евро.