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Австрийская OMV инвестировала в «Северный поток — 2» около 730 млн евро

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Австрийская OMV вложила в строительство газопровода «Северный поток — 2» около 730 млн евро, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано.

«Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали», — цитирует «Прайм» Зеле. Он отметил, что теперь остается только ждать, когда будут завершены работы по укладке труб.

Австрийская компания по-прежнему остается приверженной проекту. «Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV», — добавил Зеле.

В строительстве газопровода помимо российского «Газпрома» участвуют пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Они, как и «Газпром», столкнулись с трудностями при реализации проекта из-за американских санкций. Кроме того, антимонопольный регулятор Польши UOKiK наложил на них общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд). 

Согласно кредитным соглашениям, половину стоимости строительства газопровода должны профинансировать пять европейских концернов в объеме по 950 млн евро каждый, другую половину — «Газпром». В целом строительство «Северного потока - 2» оценивается в 9,5 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных