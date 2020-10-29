Австрийская OMV инвестировала в «Северный поток — 2» около 730 млн евро
Австрийская OMV вложила в строительство газопровода «Северный поток — 2» около 730 млн евро, заявил глава компании Райнер Зеле в ходе онлайн пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что сейчас говорить о возможном возврате инвестиций рано.
«Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали», — цитирует «Прайм» Зеле. Он отметил, что теперь остается только ждать, когда будут завершены работы по укладке труб.
Австрийская компания по-прежнему остается приверженной проекту. «Мы остаемся приверженными проекту "Северный поток — 2", этот проект ценен для рынка газа Европы и OMV», — добавил Зеле.
В строительстве газопровода помимо российского «Газпрома» участвуют пять европейских компаний — структуры групп OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Они, как и «Газпром», столкнулись с трудностями при реализации проекта из-за американских санкций. Кроме того, антимонопольный регулятор Польши UOKiK наложил на них общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), а на «Газпром» — в размере 29 млрд злотых ($7,6 млрд).
Согласно кредитным соглашениям, половину стоимости строительства газопровода должны профинансировать пять европейских концернов в объеме по 950 млн евро каждый, другую половину — «Газпром». В целом строительство «Северного потока - 2» оценивается в 9,5 млрд евро.