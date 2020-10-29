Австрийская OMV инвестировала в «Северный поток — 2» около 730 млн евро

«Я думаю, что слишком рано спекулировать о каком-либо возврате инвестиций и чем-то подобном. У нас есть контрактные обязательства с "Газпромом" по финансированию проекта, работу свою мы сделали», — цитирует «Прайм» Зеле. Он отметил, что теперь остается только ждать, когда будут завершены работы по укладке труб.