Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году

Никаких других подробностей кроме даты мероприятия компания не сообщила. Reuters со ссылкой на аналитиков пишет, что на ноябрьском мероприятии дебютируют новые Mac, которые ознаменуют начало перехода от Intel, поставщика процессоров Apple для ноутбуков и настольных ПК с 2006 года, к устройствам на процессоре Silicon, разрабатываемом самой компанией.