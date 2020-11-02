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Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году

Ведомости

Третья осенняя презентация корпорации Apple в 2020 г. под названием «Еще кое-что» (One more thing) пройдет 10 ноября.

Никаких других подробностей кроме даты мероприятия компания не сообщила. Reuters со ссылкой на аналитиков пишет, что на ноябрьском мероприятии дебютируют новые Mac, которые ознаменуют начало перехода от Intel, поставщика процессоров Apple для ноутбуков и настольных ПК с 2006 года, к устройствам на процессоре Silicon, разрабатываемом самой компанией.

The Verge отмечает, что анонс «Еще кое-что» Apple обычно использует, когда готовится представить какие-то особо значимые продукты. Так делал на презентациях бывший генеральный директор Стив Джобс перед тем, как представить ранее не анонсированные продукты.

Предыдущие две презентации Apple прошли 15 сентября и 13 октября. На сентябрьской впервые за 12 лет не были представлены новые модели iPhone, а только новые «умные часы» — Apple Watch Series 6, а также новая модель iPad и бюджетная версия часов Apple Watch SE. Новую линейку смартфонов iPhone с поддержкой 5G представили на октябрьской презентации.

iPhone 12 представлен в двух размерах — с диагональю 6,1 дюйма и 5,4 дюйма (версия Mini). В обоих аппаратах OLED-дисплеи Super Retina XDR, процессоры A14. Устройства предлагаются с объемом памяти от 64 ГБ до 256 ГБ. Стоимость iPhone 12 в России составит от 79,9 тыс. до 94,9 тыс. рублей, iPhone 12 Mini — от 69,9 тыс. до 84,9 тыс. рублей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных