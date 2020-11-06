Бывший замминистра транспорта приобрел концерн «Калашников»

По данным источника газеты, близкого к оборонно-промышленному комплексу, Криворучко решил продать свою долю в концерне, чтобы исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет гособоронзаказ для министерства обороны. Решение о продаже «Калашникова» было принято фактически сразу после перехода Криворучко в министерство, отметил источник. На время поиска покупателя и согласования параметров сделки акции были переданы в доверительное управление Аркадию Привалову, генеральному директору и бывшему владельцу 50% ООО «ТКХ-Инвест».