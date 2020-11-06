Бывший замминистра транспорта приобрел концерн «Калашников»
Бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников приобрел концерн «Калашников», сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, Лушников приобрел ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус одна акция концерна «Калашников». Лушников подтвердил изданию факт покупки концерна, однако не назвал стоимость сделки.
Согласно записи ЕГРЮЛ от 29 октября, в собственности у Лушникова находится 50% ООО «ТКХ-Инвест», еще 50% — в собственности самого «ТКХ-Инвест». По оценкам источников издания, стоимость пакета приобретенных акций составила порядка одного миллиарда рублей.
Издание отметило, что Лушников покинул пост замминистра транспорта в сентябре 2018 г.. В 2019 г. Лушников вместе с Тимуром Гареевым учредил ООО «УК «Перспектива»», которое управляет активами в оборонно-промышленном комплексе. В управлении компании находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие.
Ранее «Транскомплектхолдинг» принадлежал Алексею Криворучко, который в июне 2018 г. занял пост замминистра обороны. Представитель Криворучко отказался от комментариев по поводу сделки. Остальные 25% плюс одна акция «Калашникова» принадлежат «Ростеху». В госкорпорации изданию подтвердили, что одобрили сделку и добавили, что не планируют снижать долю в концерне, потому что «Калашников» является стратегическим активом.
По данным источника газеты, близкого к оборонно-промышленному комплексу, Криворучко решил продать свою долю в концерне, чтобы исключить аффилированность с предприятием, которое выполняет гособоронзаказ для министерства обороны. Решение о продаже «Калашникова» было принято фактически сразу после перехода Криворучко в министерство, отметил источник. На время поиска покупателя и согласования параметров сделки акции были переданы в доверительное управление Аркадию Привалову, генеральному директору и бывшему владельцу 50% ООО «ТКХ-Инвест».
Источник на финансовом рынке оценил стоимость сделки примерно в 1 млрд руб. Другой собеседник издания отметил, что высокая долговая нагрузка должна была дать существенную скидку к цене пакета акций.