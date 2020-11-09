Акции «Аэрофлота» подорожали почти на 8%
Акции «Аэрофлота» подорожали на 7,8% после новостей о возможном назначении гендиректора компании Виталия Савельева на пост министра транспорта, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Акции авиакомпании подорожали на 7,8% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 64,32 руб. за бумагу. К 16.51 стоимость бумаг компании корректировалась на уровне 63,94 руб. (+7,17%).
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. В частности, он предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха.
Кроме того, главу «РусГидро» Николая Шульгинова предложено сделать новым министром энергетики, первого замглавы Минстроя Ирека Файзуллина — новым министром строительства и ЖКХ вместо Владимира Якушева, министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — новым министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина, министром Дальнего Востока и Арктики — главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексея Чекункова вместо Александра Козлова.
Действующего главу Минэнерго Александра Новака Мишустин предложил назначить вице-премьером.
Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.