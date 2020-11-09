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Акции «Аэрофлота» подорожали почти на 8%

Ведомости

Акции «Аэрофлота» подорожали на 7,8% после новостей о возможном назначении гендиректора компании Виталия Савельева на пост министра транспорта, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции авиакомпании подорожали на 7,8% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали 64,32 руб. за бумагу. К 16.51 стоимость бумаг компании корректировалась на уровне 63,94 руб. (+7,17%).

Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму на рассмотрение кандидатуры в кабинет министров. В частности, он предложил назначить гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха.

Кроме того, главу «РусГидро» Николая Шульгинова предложено сделать новым министром энергетики, первого замглавы Минстроя Ирека Файзуллина — новым министром строительства и ЖКХ вместо Владимира Якушева, министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова — новым министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина, министром Дальнего Востока и Арктики — главу Фонда развития Дальнего Востока («дочка» госкорпорации ВЭБ.РФ ) Алексея Чекункова вместо Александра Козлова.

Действующего главу Минэнерго Александра Новака Мишустин предложил назначить вице-премьером.

Новые министры будут назначены по новой процедуре. 6 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об изменении порядка формирования правительства. Согласно ему, одобрять кандидатуры премьера, его заместителей и министров будет Госдума, а назначать — президент.

Ранее по теме: Комитет Госдумы утвердил кандидатуру нового министра строительства и ЖКХ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных