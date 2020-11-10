Владелец брендов The North Face и Timberland купит Supreme за $2,1 млрд

«Сделка заключена в то время, когда сектор одежды был в корне изменен пандемией коронавируса, поскольку потребители отказываются от дополнительных товаров в пользу продуктов и других товаров первой необходимости. Тем не менее, бренд Supreme остается жемчужиной отрасли из-за его культа среди молодых миллениалов и потребителей поколения Z», — пишет агентство.