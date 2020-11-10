Владелец брендов The North Face и Timberland купит Supreme за $2,1 млрд
Владелец брендов The North Face, Vans и Timberland компания VF Corp договорилась о покупке Supreme за $2,1 млрд, сообщает Bloomberg. Сделка может быть завершена до конца года.
«Сделка заключена в то время, когда сектор одежды был в корне изменен пандемией коронавируса, поскольку потребители отказываются от дополнительных товаров в пользу продуктов и других товаров первой необходимости. Тем не менее, бренд Supreme остается жемчужиной отрасли из-за его культа среди молодых миллениалов и потребителей поколения Z», — пишет агентство.
VF Corp покупает Supreme у частной компании Carlyle Group и инвесторов, в том числе компании Goode Partners. В 2017 году Carlyle Group приобрела около 50% акций бренда за $500 млн.
Согласно сообщению VF Corp, Бренд Supreme в течение финансового года, который заканчивается в марте, незначительно увеличит выручку и скорректирует прибыль в расчете на акцию. Ожидается, что в следующем финансовом году Supreme принесет не менее $500 млн выручки.
Американский стритвер-бренд одежды Supreme основан в Нью-Йорке в 1994 г. Он производит и продает одежду, аксессуары и скейтборды. Бренд ориентирован на культуру скейтбординга, хип-хопа и рок-музыки, а также всю молодежную культуру в целом.