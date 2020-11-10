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Владелец брендов The North Face и Timberland купит Supreme за $2,1 млрд

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Владелец брендов The North Face, Vans и Timberland компания VF Corp договорилась о покупке Supreme за $2,1 млрд, сообщает Bloomberg. Сделка может быть завершена до конца года.

«Сделка заключена в то время, когда сектор одежды был в корне изменен пандемией коронавируса, поскольку потребители отказываются от дополнительных товаров в пользу продуктов и других товаров первой необходимости. Тем не менее, бренд Supreme остается жемчужиной отрасли из-за его культа среди молодых миллениалов и потребителей поколения Z», — пишет агентство.

VF Corp покупает Supreme у частной компании Carlyle Group и инвесторов, в том числе компании Goode Partners. В 2017 году Carlyle Group приобрела около 50% акций бренда за $500 млн.

Согласно сообщению VF Corp, Бренд Supreme в течение финансового года, который заканчивается в марте, незначительно увеличит выручку и скорректирует прибыль в расчете на акцию. Ожидается, что в следующем финансовом году Supreme принесет не менее $500 млн выручки.

Американский стритвер-бренд одежды Supreme основан в Нью-Йорке в 1994 г. Он производит и продает одежду, аксессуары и скейтборды. Бренд ориентирован на культуру скейтбординга, хип-хопа и рок-музыки, а также всю молодежную культуру в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных