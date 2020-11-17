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Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»

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Минэнерго Турции выдало лицензию «Росатому» на строительством третьего блока АЭС «Аккую», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое ведомство.

«Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 г. будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии», — говорится в сообщении минэнерго Турции.

«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда Путин высказал надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных