Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство третьего блока АЭС «Аккую»
Минэнерго Турции выдало лицензию «Росатому» на строительством третьего блока АЭС «Аккую», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое ведомство.
«Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 г. будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии», — говорится в сообщении минэнерго Турции.
«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда Путин высказал надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.