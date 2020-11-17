Титов заявил об уходе малого бизнеса от серых зарплат
Малый и средний бизнес в России в 2020 г. постепенно отказывался от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него в рамках мер по поддержке экономики в пандемию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
«В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться». По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала 2020 г. общий объем ФОТ (фонды оплаты труда. — прим. ред.) вырос на 11,3%, общий объем ФОТ на 1 занятого вырос на 8,2%, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9%», — говорится в сообщении пресс-службы Титова.
Там добавили, что средние зарплаты в предприятиях малого и среднего бизнеса в третьем квартале выросли на 4,2% (плюс 1 154 руб.), а среднее число рабочих мест на одно предприятие увеличилось на 1,2% (около 6 человек на одно предприятие).
В то же время в четвертом квартале 2020 г. прогнозируется обратный тренд. «В связи с тем, что в IV квартале новые меры поддержки не будут вводиться, при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, то по итогам года ожидается, что и число занятых в секторе МСП и ФОТ будет сокращаться», — говорится в сообщении.
В начале мая президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки для бизнеса, среди которых: специальная кредитная программа поддержки занятости с льготной ставкой 2% и государственной гарантией 85% кредита, который будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев (срок погашения – 1 апреля 2021 г.); списание налоговых платежей (кроме НДС), а также страховых взносов за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.
В октябре Кремль заверил, что не собирается сокращать поддержку бизнеса. 29 октября Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний МСП еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий – на весь 2021 г. 12 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной трехмесячной отсрочке по налогам и страховым взносам.
С 2019 г. малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес – 30%.