Титов заявил об уходе малого бизнеса от серых зарплат

В то же время в четвертом квартале 2020 г. прогнозируется обратный тренд. «В связи с тем, что в IV квартале новые меры поддержки не будут вводиться, при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, то по итогам года ожидается, что и число занятых в секторе МСП и ФОТ будет сокращаться», — говорится в сообщении.