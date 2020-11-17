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Суд вернул экс-владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

Ведомости

Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и снова поместил под домашний арест бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина до 18 января 2021 г., сообщила пресс-служба суда.

«Судебная коллегия по уголовным делам отменила постановление суда первой инстанции и удовлетворила ходатайство следователя, избрав Хотину домашний арест до 18 января», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

13 октября Мосгорсуд изменил меру пресечения Хотина. Вместо домашнего ареста он получил запрет на совершение определенных действий.

Хотин был задержан и помещен под домашний арест в апреле 2019 г. Его обвинили в хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Против владельца кредитной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Вместе с ним по делу проходят экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.

В сентябре прошлого года СКР возбудил против Хотина еще одно уголовное дело — о растрате средств кредитной организации на сумму более 282 млрд руб. Таким образом, общий ущерб достиг порядка 290 млрд руб. 

Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. Тогда банк был 15 в российской банковской системе по величине вкладов. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных