Суд вернул экс-владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест
Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и снова поместил под домашний арест бывшего владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина до 18 января 2021 г., сообщила пресс-служба суда.
«Судебная коллегия по уголовным делам отменила постановление суда первой инстанции и удовлетворила ходатайство следователя, избрав Хотину домашний арест до 18 января», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
13 октября Мосгорсуд изменил меру пресечения Хотина. Вместо домашнего ареста он получил запрет на совершение определенных действий.
Хотин был задержан и помещен под домашний арест в апреле 2019 г. Его обвинили в хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Против владельца кредитной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Вместе с ним по делу проходят экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.
В сентябре прошлого года СКР возбудил против Хотина еще одно уголовное дело — о растрате средств кредитной организации на сумму более 282 млрд руб. Таким образом, общий ущерб достиг порядка 290 млрд руб.
Банк России отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г. Тогда банк был 15 в российской банковской системе по величине вкладов. Обязательства организации перед кредиторами оценивались в 194,8 млрд руб. при сумме активов в 34 млрд руб. Сумма страховых выплат составила рекордные в истории России 173 млрд руб.