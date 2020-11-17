Суд вернул экс-владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

Хотин был задержан и помещен под домашний арест в апреле 2019 г. Его обвинили в хищении у банка «Югра» 7,5 млрд руб. Против владельца кредитной организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Вместе с ним по делу проходят экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев.