Винзавод «Массандра» выставлен на аукцион за 5,3 млрд рублей
Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций винодельческого предприятия «Массандра» с начальной ценой 5,3 млрд руб., следует из данных «Единой электронной торговой площадки».
Отмечается, что заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 мск 8 декабря, сам аукцион назначен на 14 декабря.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил гендиректору «Массандры» Янине Павленко стать главой администрации Ялты. Павленко на своей странице в Facebook заявила, что принимает предложение Аксенова и готова подать документы для участия в конкурсе.
Бывший глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ранее госпитализированный с пневмонией, скончался в возрасте 59 лет.