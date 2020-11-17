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Винзавод «Массандра» выставлен на аукцион за 5,3 млрд рублей

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Минимущества Крыма выставило на аукцион 100% акций винодельческого предприятия «Массандра» с начальной ценой 5,3 млрд руб., следует из данных «Единой электронной торговой площадки».

Отмечается, что заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 мск 8 декабря, сам аукцион назначен на 14 декабря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов предложил гендиректору «Массандры» Янине Павленко стать главой администрации Ялты. Павленко на своей странице в Facebook заявила, что принимает предложение Аксенова и готова подать документы для участия в конкурсе.

Бывший глава администрации Ялты Иван Имгрунт, ранее госпитализированный с пневмонией, скончался в возрасте 59 лет. 

Ранее по теме: Аксенов предложил директору «Массандры» стать мэром Ялты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных