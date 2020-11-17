Apple создаст чехол для охлаждения iPhone
Американская технологическая компания Apple работает над созданием чехла для iPhone с функцией пассивного охлаждения, сообщило издание Appleinsider со ссылкой на зарегистрированный патент.
Чехол позволит смартфону работать и не перегреваться. Как отмечает издание, в патенте не раскрывается, как именно работает система охлаждения чехла. Предполагается, что пользователь будет крепить его к iPhone с помощью магнитов.
После прикрепления чехла к корпусу смартфона, iPhone будет работать с более низким порогом температуры.
23 октября в России начались продажи новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их предзаказ начался 21 октября, за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г. Новый iPhone поддерживает MagSafe. Это означает, что внутри смартфона находится круглый магнит: с его помощью к устройству можно крепить чехлы и другие аксессуары, включая кошелек.