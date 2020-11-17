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Apple создаст чехол для охлаждения iPhone

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Американская технологическая компания Apple работает над созданием чехла для iPhone с функцией пассивного охлаждения, сообщило издание Appleinsider со ссылкой на зарегистрированный патент. 

Чехол позволит смартфону работать и не перегреваться. Как отмечает издание, в патенте не раскрывается, как именно работает система охлаждения чехла. Предполагается, что пользователь будет крепить его к iPhone с помощью магнитов. 

После прикрепления чехла к корпусу смартфона, iPhone будет работать с более низким порогом температуры. 

23 октября в России начались продажи новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их предзаказ начался 21 октября, за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г. Новый iPhone поддерживает MagSafe. Это означает, что внутри смартфона находится круглый магнит: с его помощью к устройству можно крепить чехлы и другие аксессуары, включая кошелек.

Ранее по теме: Apple получит в России свои частоты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных