Apple создаст чехол для охлаждения iPhone

23 октября в России начались продажи новых iPhone, представленных Apple 13 октября: базового iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Их предзаказ начался 21 октября, за несколько часов было заказано примерно на треть больше этих аппаратов, чем iPhone 11 и iPhone 11 Pro за то же время в 2019 г. Новый iPhone поддерживает MagSafe. Это означает, что внутри смартфона находится круглый магнит: с его помощью к устройству можно крепить чехлы и другие аксессуары, включая кошелек.