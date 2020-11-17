Lufthansa перестанет бесплатно кормить пассажиров эконом-класса
Авиакомпания Lufthansa со следующей весны перестанет бесплатно выдавать еду пассажирам эконом-класса, сообщает Reuters.
«Немецкая авиакомпания Lufthansa ... заявила во вторник, что со следующей весны перестанет предлагать бесплатные закуски пассажирам эконом-класса», – говорится в сообщении. Вместо бесплатных закусок Lufthansa и ее дочерние компании представят новый ассортимент продуктов питания и напитков для продажи на ближнемагистральных и среднемагистральных рейсах.
Таким образом компания сокращает расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса, отмечает агентство. Lufthansa и ее дочерние компании сокращают расписания рейсов, парк и персонал.
Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Lufthansa может сократить более 1000 пилотов из-за продолжающегося падения спроса на перевозки на фоне пандемии коронавируса. Сейчас пилоты авиакомпании работают по сокращенному графику. Компания платит им за реально отработанное время.