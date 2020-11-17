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Lufthansa перестанет бесплатно кормить пассажиров эконом-класса

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Авиакомпания Lufthansa со следующей весны перестанет бесплатно выдавать еду пассажирам эконом-класса, сообщает Reuters.

«Немецкая авиакомпания Lufthansa ... заявила во вторник, что со следующей весны перестанет предлагать бесплатные закуски пассажирам эконом-класса», – говорится в сообщении. Вместо бесплатных закусок Lufthansa и ее дочерние компании представят новый ассортимент продуктов питания и напитков для продажи на ближнемагистральных и среднемагистральных рейсах. 

Таким образом компания сокращает расходы, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса, отмечает агентство. Lufthansa и ее дочерние компании сокращают расписания рейсов, парк и персонал. 

Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Lufthansa может сократить более 1000 пилотов из-за продолжающегося падения спроса на перевозки на фоне пандемии коронавируса. Сейчас пилоты авиакомпании работают по сокращенному графику. Компания платит им за реально отработанное время.

Ранее по теме: Lufthansa может сократить более тысячи пилотов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных