Lufthansa перестанет бесплатно кормить пассажиров эконом-класса

Ранее Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Lufthansa может сократить более 1000 пилотов из-за продолжающегося падения спроса на перевозки на фоне пандемии коронавируса. Сейчас пилоты авиакомпании работают по сокращенному графику. Компания платит им за реально отработанное время.