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Экс-глава Минтранса Дитрих возглавит ГТЛК

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Бывший министр транспорта Евгений Дитрих возглавит Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) на 5 лет, следует из сообщения компании.

«Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет», — говорится в сообщении. 

Также принято решение прекратить полномочия генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова, которого правительство рекомендовало назначить главой «Аэрофлота». 

Ранее правительство рекомендовало назначить Дитриха на эту должность. Правительство направило соответствующую директиву Минтрансу, который осуществляет управление 100% акций ГТЛК. 

Дитрих был уволен с должности министра транспорта 10 ноября. 

Ранее по теме: Правительство рекомендовало экс-главу Минтранса Дитриха на пост главы ГТЛК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных