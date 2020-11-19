Экс-глава Минтранса Дитрих возглавит ГТЛК
Бывший министр транспорта Евгений Дитрих возглавит Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) на 5 лет, следует из сообщения компании.
«Избрать генеральным директором ПАО «ГТЛК» Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 г. сроком на 5 лет», — говорится в сообщении.
Также принято решение прекратить полномочия генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова, которого правительство рекомендовало назначить главой «Аэрофлота».
Ранее правительство рекомендовало назначить Дитриха на эту должность. Правительство направило соответствующую директиву Минтрансу, который осуществляет управление 100% акций ГТЛК.
Дитрих был уволен с должности министра транспорта 10 ноября.