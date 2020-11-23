«Пятерочка» запустит магазины без кассиров в городах-миллионниках

«Пятерочка» открыла первый магазин без кассиров «Пятерочка с собой» в октябре 2020 г. в Новой Москве. До этого еще один такой магазин тестировался с сентября 2019 г. в Долгопрудном, однако покупки там могли совершать только сотрудники Х5. Сеть одной из первых разработала подобный формат, в мае тестировать магазин без продавцов и касс в деловом центре «Москва-Сити» начала «Азбука вкуса» совместно со Сбербанком и Visa.