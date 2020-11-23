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«Пятерочка» запустит магазины без кассиров в городах-миллионниках

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«Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) в 2021 г. запустит около 50 полностью автоматизированных магазинов без кассиров, половину из которых в регионах, а также собственную платежную систему. Об этом заявил ТАСС гендиректор сети Сергей Гончаров.

По его словам, уже запущенный в Москве пилотный проект «показывает очень хорошие результаты». В 2021 г., после окончания тестирования, должны появиться еще около 50 таких магазинов. «Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные — в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития»,  — сказал Гончаров.

Кроме того, Гончаров анонсировал запуск собственного платежного сервиса сети. «Мы в Х5 планируем запуск собственного платежного сервиса. Это часть нашей стратегии на ближайшие три года»,— сказал гендиректор «Пятерочки».

Он пояснил, что ритейлер пилотирует систему оплаты с помощью системы распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ. «Система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона "Экспресс-скан", которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 года, а со временем появится в других регионах»,— сказал Гончаров. 

«Пятерочка» открыла первый магазин без кассиров «Пятерочка с собой» в октябре 2020 г. в Новой Москве. До этого еще один такой магазин тестировался с сентября 2019 г. в Долгопрудном, однако покупки там могли совершать только сотрудники Х5. Сеть одной из первых разработала подобный формат, в мае тестировать магазин без продавцов и касс в деловом центре «Москва-Сити» начала «Азбука вкуса» совместно со Сбербанком и Visa.

Ранее по теме: X5 Retail Group запустила систему бесконтактных покупок в супермаркетах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных