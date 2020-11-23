«Пятерочка» запустит магазины без кассиров в городах-миллионниках
«Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) в 2021 г. запустит около 50 полностью автоматизированных магазинов без кассиров, половину из которых в регионах, а также собственную платежную систему. Об этом заявил ТАСС гендиректор сети Сергей Гончаров.
По его словам, уже запущенный в Москве пилотный проект «показывает очень хорошие результаты». В 2021 г., после окончания тестирования, должны появиться еще около 50 таких магазинов. «Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные — в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития», — сказал Гончаров.
Кроме того, Гончаров анонсировал запуск собственного платежного сервиса сети. «Мы в Х5 планируем запуск собственного платежного сервиса. Это часть нашей стратегии на ближайшие три года»,— сказал гендиректор «Пятерочки».
Он пояснил, что ритейлер пилотирует систему оплаты с помощью системы распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ. «Система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона "Экспресс-скан", которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 года, а со временем появится в других регионах»,— сказал Гончаров.
«Пятерочка» открыла первый магазин без кассиров «Пятерочка с собой» в октябре 2020 г. в Новой Москве. До этого еще один такой магазин тестировался с сентября 2019 г. в Долгопрудном, однако покупки там могли совершать только сотрудники Х5. Сеть одной из первых разработала подобный формат, в мае тестировать магазин без продавцов и касс в деловом центре «Москва-Сити» начала «Азбука вкуса» совместно со Сбербанком и Visa.