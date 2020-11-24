Forbes составил рейтинг лучших работодателей России
Forbes обновил свой рейтинг 50 лучших работодателей России, который впервые представил год назад. Тогда лидером стал «Норникель». Однако теперь, после произошедшей на предприятии аварии, приведшей к масштабному разливу топлива в Норильске, компанию понизили в топе, а ее место занял «Яндекс», говорится в материале.
При оценке компаний Forbes рассматривал разные критерии, которые разделил на категории «Сотрудники», «Общество» и «Экология». В первой учитывались зарплата, возможность обучения, социальный пакет и условия труда. Создание предприятием новых рабочих мест, благотворительная деятельность и инвестиции в инфраструктуру попали во второй блок. В третьем учитывались выбросы компании и получаемые ей штрафы, потребление ресурсов и экологическая политика. Также отдельный вес добавила оценка экспертов, в число которых вошли члены совета директоров российского Forbes и руководители главных вузов России.
В целом компании могли получить от 0 до 100 баллов. «Яндекс» набрал 63,9. Составители рейтинга отметили развитие IT-корпорацией различных сервисов услуг, разработку беспилотных автомобилей и устройств для «умного дома». Кроме того, был сделан акцент на высокой оплате труда сотрудников, развитой внутренней инфраструктуре и планах технологического гиганта построить новую экологичную штаб-квартиру.
Вторым в списке оказался крупнейший производитель алмазов в стране «Алроса» (63,7 баллов). Как пишет Forbes, в прошлом году компания потратила на благотворительность и поддержку сообществ Якутии порядка 3% своей выручки — более 7 млрд руб. Отмечается, что средняя зарплата на предприятии составляет 124 000 руб.
На третьем месте — «Тинькофф банк» (61,2 балла). В качестве заслуг кредитной организации Forbes назвал развитие экосистемы, третье место по количеству активных розничных клиентов в стране (после Сбербанка и ВТБ), а также молодой коллектив: средний возраст 25 000 сотрудников банка — 28 лет.
Четвертым в рейтинге стал «Сибур холдинг» (61,1 балл) благодаря в том числе высоким зарплатам, наличию оздоровительных программ, профсоюзам и многоступенчатой системе обучения. Кроме того, отмечается, что в 2019 г. компания запустила «ЗапСибНефтехим» под Тобольском. Это предприятие является одним из самых крупных нефтехимических комплексов в мире.
В топ-5 вошел также Газпромбанк (60,5 баллов). По данным Forbes, банк за год создал более 3000 новых рабочих мест, а также направил на благотворительность один из самых больших объемов средств среди финансовых компаний. Отмечается также, что сумма инвестиций банка в инфраструктурные проекты превышает 500 млрд руб.