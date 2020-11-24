Forbes составил рейтинг лучших работодателей России

При оценке компаний Forbes рассматривал разные критерии, которые разделил на категории «Сотрудники», «Общество» и «Экология». В первой учитывались зарплата, возможность обучения, социальный пакет и условия труда. Создание предприятием новых рабочих мест, благотворительная деятельность и инвестиции в инфраструктуру попали во второй блок. В третьем учитывались выбросы компании и получаемые ей штрафы, потребление ресурсов и экологическая политика. Также отдельный вес добавила оценка экспертов, в число которых вошли члены совета директоров российского Forbes и руководители главных вузов России.