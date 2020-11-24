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Forbes составил рейтинг лучших работодателей России

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Forbes обновил свой рейтинг 50 лучших работодателей России, который впервые представил год назад. Тогда лидером стал «Норникель». Однако теперь, после произошедшей на предприятии аварии, приведшей к масштабному разливу топлива в Норильске, компанию понизили в топе, а ее место занял «Яндекс», говорится в материале.

При оценке компаний Forbes рассматривал разные критерии, которые разделил на категории «Сотрудники», «Общество» и «Экология». В первой учитывались зарплата, возможность обучения, социальный пакет и условия труда. Создание предприятием новых рабочих мест, благотворительная деятельность и инвестиции в инфраструктуру попали во второй блок. В третьем учитывались выбросы компании и получаемые ей штрафы, потребление ресурсов и экологическая политика. Также отдельный вес добавила оценка экспертов, в число которых вошли члены совета директоров российского Forbes и руководители главных вузов России.

В целом компании могли получить от 0 до 100 баллов. «Яндекс» набрал 63,9. Составители рейтинга отметили развитие IT-корпорацией различных сервисов услуг, разработку беспилотных автомобилей и устройств для «умного дома». Кроме того, был сделан акцент на высокой оплате труда сотрудников, развитой внутренней инфраструктуре и планах технологического гиганта построить новую экологичную штаб-квартиру. 

Вторым в списке оказался крупнейший производитель алмазов в стране «Алроса» (63,7 баллов). Как пишет Forbes, в прошлом году компания потратила на благотворительность и поддержку сообществ Якутии порядка 3% своей выручки — более 7 млрд руб. Отмечается, что средняя зарплата на предприятии составляет 124 000 руб. 

На третьем месте — «Тинькофф банк» (61,2 балла). В качестве заслуг кредитной организации Forbes назвал развитие экосистемы, третье место по количеству активных розничных клиентов в стране (после Сбербанка и ВТБ), а также молодой коллектив: средний возраст 25 000 сотрудников банка — 28 лет.

Четвертым в рейтинге стал «Сибур холдинг» (61,1 балл) благодаря в том числе высоким зарплатам, наличию оздоровительных программ, профсоюзам и многоступенчатой системе обучения. Кроме того, отмечается, что в 2019 г. компания запустила «ЗапСибНефтехим» под Тобольском. Это предприятие является одним из самых крупных нефтехимических комплексов в мире.

В топ-5 вошел также Газпромбанк (60,5 баллов). По данным Forbes, банк за год создал более 3000 новых рабочих мест, а также направил на благотворительность один из самых больших объемов средств среди финансовых компаний. Отмечается также, что сумма инвестиций банка в инфраструктурные проекты превышает 500 млрд руб.

В десятку самых лучших работодателей вошли также Splat (59,6 баллов), ВТБ (59,3 баллов), Сбербанк (59,2 баллов), МТС (58,6 баллов) и «Полюс» (58,4 баллов). «Норникель» (54,8 балла) спустился на 14 строчку. На последнем месте оказался UC Rusal (44,4 балла).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных