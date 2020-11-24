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HeadHunter покупает платформу по подбору персонала «Зарплата.ру»

Ведомости

Компания HeadHunter Group, управляющая крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выкупит онлайн-рекрутера Zarplata.ru. Такое соглашение компания подписала с нынешним владельцем платформы — Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V., следует из совместного релиза компаний (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Предметом сделки станет ООО «Зарплата.ру», управляющая одноименным порталом. Сумма сделки – 3,5 млрд руб. и будет профинансирована за счет новых долговых обязательств. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 г.

Сделка между HeadHunter Group и Hearst Shkulev Digital Regional Network получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы, отмечается в совместном сообщении компаний.

Zarplata.ru – один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. В 2019 г. общая выручка компании составила 854 млн руб.

Для HeadHunter Group это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 г. и приобретения 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 г. Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы компаний HeadHunter, говорится в совместном сообщении компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных