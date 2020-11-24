HeadHunter покупает платформу по подбору персонала «Зарплата.ру»

Для HeadHunter Group это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 г. и приобретения 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 г. Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы компаний HeadHunter, говорится в совместном сообщении компаний.