HeadHunter покупает платформу по подбору персонала «Зарплата.ру»
Компания HeadHunter Group, управляющая крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, выкупит онлайн-рекрутера Zarplata.ru. Такое соглашение компания подписала с нынешним владельцем платформы — Hearst Shkulev Digital Regional Network B.V., следует из совместного релиза компаний (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Предметом сделки станет ООО «Зарплата.ру», управляющая одноименным порталом. Сумма сделки – 3,5 млрд руб. и будет профинансирована за счет новых долговых обязательств. Стороны планируют закрыть ее до января 2021 г.
Сделка между HeadHunter Group и Hearst Shkulev Digital Regional Network получила одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы, отмечается в совместном сообщении компаний.
Zarplata.ru – один из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири. В 2019 г. общая выручка компании составила 854 млн руб.
Для HeadHunter Group это будет третья и самая крупная за последние несколько лет сделка после покупки активов компании Job.ru в 2018 г. и приобретения 25% доли в сервисе Skillaz в 2019 г. Zarplata.ru будет работать как независимая дочерняя компания в периметре группы компаний HeadHunter, говорится в совместном сообщении компаний.