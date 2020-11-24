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Суд признал банкротом совладельца «Юлмарта» Костыгина по иску ВТБ

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по иску банка ВТБ, сообщается в картотеке арбитражных дел. 

«Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов», — сообщается в карточке дела. ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. 

В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

В результате затянувшейся банкротной процедуры «Юлмарта» и продолжающегося корпоративного конфликта, Костыгин остался должен группе ВТБ 650 млн руб., поскольку лично выступил поручителем по кредиту. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в июле 2017 г. удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с Костыгина. Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.

Два года назад — в октябре 2018 г. Окружной суд Никосии (Кипр) арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив гош» на Кипре по иску ВТБ. Суд признал их активами совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием, сообщала ранее газета. 

Кроме того, у Костыгина до сих пор не урегулированы споры с другими кредиторами. В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, однако затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью — ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к Костыгину.

Конфликт между совладельцами «Юлмарта» начался в 2016 г. Август Мейер и Костыгин (под их контролем 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Костыгин в марте – октябре 2016 г. предпринял ряд недружественных действий с целью принудить Васинкевича продать долю в компании по цене значительно ниже рыночной или запустить контролируемое банкротство, заявлял ранее представитель фирмы, основанной Васинкевичем, Donna Union Foundation (DUF). После месяцев дискуссий Васинкевич обратился в Лондонский суд за защитой прав, а также за консультациями – к инвесткомпании А1. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных