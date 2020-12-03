Bloomberg сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+
Страны — участницы ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов.
После нескольких дней переговоров между «тяжеловесами» отрасли — Россией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — альянс продвинулся к соглашению, однако детали еще не ясны, отмечает агентство. По словам делегатов, говорить о каких-либо окончательных договоренностях еще рано.
Цена февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE на 1,64%, достигнув отметки $48,2 за баррель, по данным на 7:25 мск. Январские фьючерсы нефти WTI торгуются по $45,21 за баррель, их цена выросла на 1,48%.
Встреча стран-участниц ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Причина переноса заключается в том, что страны альянса не могут договориться, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первом квартале 2021 г. Переговоры стран ОПЕК+ начались 30 ноября и зашли в тупик, так как часть делегатов во главе с представителем ОАЭ отстаивала позицию приверженности изначальным договоренностям, то есть намерена наращивать добычу. Другая часть стран во главе с Саудовской Аравией настаивает на сохранении текущих квот и не исключает возможности сокращения при необходимости.
Источники «Ведомостей», знакомые с официальной позицией страны к заседанию ОПЕК+, говорили, что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г. По словам источника в правительстве, российская делегация выступит с позицией не отклоняться от изначальных договоренностей.
Согласно определённому ранее ОПЕК+ плану, в период с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. объем сокращения должен снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки.