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Bloomberg сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+

Ведомости

Страны — участницы ОПЕК+ добились прогресса по сделке об ограничении добычи нефти, сообщил Bloomberg со ссылкой на делегатов.

После нескольких дней переговоров между «тяжеловесами» отрасли — Россией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — альянс продвинулся к соглашению, однако детали еще не ясны, отмечает агентство. По словам делегатов, говорить о каких-либо окончательных договоренностях еще рано.

Цена февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE на 1,64%, достигнув отметки $48,2 за баррель, по данным на 7:25 мск. Январские фьючерсы нефти WTI торгуются по $45,21 за баррель, их цена выросла на 1,48%.

Встреча стран-участниц ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Причина переноса заключается в том, что страны альянса не могут договориться, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первом квартале 2021 г. Переговоры стран ОПЕК+ начались 30 ноября и зашли в тупик, так как часть делегатов во главе с представителем ОАЭ отстаивала позицию приверженности изначальным договоренностям, то есть намерена наращивать добычу. Другая часть стран во главе с Саудовской Аравией настаивает на сохранении текущих квот и не исключает возможности сокращения при необходимости.

Источники «Ведомостей», знакомые с официальной позицией страны к заседанию ОПЕК+, говорили, что Россия в базовом варианте готова присоединиться к позиции части участников альянса ОПЕК+, в частности, ОАЭ, которые настроены на плановое наращивание добычи нефти с января 2021 г. По словам источника в правительстве, российская делегация выступит с позицией не отклоняться от изначальных договоренностей. 

Согласно определённому ранее ОПЕК+ плану, в период с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. объем сокращения должен снизиться до 5,8 млн баррелей в сутки.

Ранее по теме: Россия готова поддержать плановый рост добычи в ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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