Bloomberg сообщил о прогрессе в переговорах по нефтяной сделке ОПЕК+

Встреча стран-участниц ОПЕК+, запланированная на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. Причина переноса заключается в том, что страны альянса не могут договориться, в каком объеме следует сокращать нефтедобычу в первом квартале 2021 г. Переговоры стран ОПЕК+ начались 30 ноября и зашли в тупик, так как часть делегатов во главе с представителем ОАЭ отстаивала позицию приверженности изначальным договоренностям, то есть намерена наращивать добычу. Другая часть стран во главе с Саудовской Аравией настаивает на сохранении текущих квот и не исключает возможности сокращения при необходимости.