РФПИ подал заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» в 40 странах

«В настоящий момент мы подали заявку на одобрение вакцины в 40 странах, мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений», — отметил Дмитриев в ходе презентации российской вакцины в ООН. По его словам, странам важно иметь в своем портфеле различные вакцины от коронавируса.