РФПИ подал заявки на регистрацию вакцины «Спутник V» в 40 странах
Российский фонд прямых инвистиций (РФПИ) подал заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в регуляторы 40 стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
«В настоящий момент мы подали заявку на одобрение вакцины в 40 странах, мы работаем с регуляторами в этих странах. Я думаю, очень важно, чтобы эти решения принимались не из политических соображений», — отметил Дмитриев в ходе презентации российской вакцины в ООН. По его словам, странам важно иметь в своем портфеле различные вакцины от коронавируса.
«Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 тыс. добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%.
Вакцина центра «Вектор» была зарегистрирована 13 октября и стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса центра им. Чумакова. Накануне президент поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Она может начаться уже на следующей неделе.