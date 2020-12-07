Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину
Министерство сельского хозяйства не ожидает роста цен на мясо в связи с изменением таможенного регулирования для импортной говядины, сообщили в пресс-службе министерства.
«Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине, который планируется в 2022 г.», — говорится в сообщении.
Ранее РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что розничные цены на говядину в России могут вырасти более чем на треть. Увеличение цен может произойти по причине ослабления рубля и изменения таможенного регулирования для импортной говядины, а именно отмены с 1 января 2022 г. тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введения «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. По данным союза, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 г. выросли на 17,5%.
В министерстве отметили, что динамика цен сельхозпроизводителей на говядину в 2020 г. сопоставима с инфляцией. Стоимость говядины и телятины с начала года увеличилась на 3,8% – до 243,91 руб. за кг, при этом за месяц динамика составила +0,1%. В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры, при этом в долларовом эквиваленте в России она существенно ниже, чем в других странах-производителях. Снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, по мнению министерства, позволит развитие в России мясного скотоводства.