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Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину

Ведомости

Министерство сельского хозяйства не ожидает роста цен на мясо в связи с изменением таможенного регулирования для импортной говядины, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз не ожидает роста оптовых и розничных цен на мясо при переходе от тарифного квотирования импорта говядины к "плоской" пошлине, который планируется в 2022 г.», — говорится в сообщении.

Ранее РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков сообщил, что розничные цены на говядину в России могут вырасти более чем на треть. Увеличение цен может произойти по причине ослабления рубля и изменения таможенного регулирования для импортной говядины, а именно отмены с 1 января 2022 г. тарифных квот на ввоз в Россию мяса крупного рогатого скота и введения «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. По данным союза, производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев 2020 г. выросли на 17,5%.

В министерстве отметили, что динамика цен сельхозпроизводителей на говядину в 2020 г. сопоставима с инфляцией. Стоимость говядины и телятины с начала года увеличилась на 3,8% – до 243,91 руб. за кг, при этом за месяц динамика составила +0,1%. В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры, при этом в долларовом эквиваленте в России она существенно ниже, чем в других странах-производителях. Снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, по мнению министерства, позволит развитие в России мясного скотоводства.

Ранее по теме: Производители предупредили о росте цен на говядину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных