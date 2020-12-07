Минсельхоз не ожидает роста цен на говядину

В министерстве отметили, что динамика цен сельхозпроизводителей на говядину в 2020 г. сопоставима с инфляцией. Стоимость говядины и телятины с начала года увеличилась на 3,8% – до 243,91 руб. за кг, при этом за месяц динамика составила +0,1%. В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость говядины на внутреннем рынке в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры, при этом в долларовом эквиваленте в России она существенно ниже, чем в других странах-производителях. Снизить зависимость от мировых колебаний цен на эту продукцию, по мнению министерства, позволит развитие в России мясного скотоводства.