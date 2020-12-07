Доля России на мировом рынке оружия сократилась более чем в два раза

В целом выручка от продажи оружия 25 самых крупных мировых компаний в 2019 г. составила $361 млрд — на 8,5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные SIPRI. 61% от всех продаж пришлась на американские предприятия. Еще 18% составила доля шести западноевропейских компаний. 16% пришлись на компании Китая.