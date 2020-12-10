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СМИ узнали о рекомендации властей бизнесу ограничить рост цен на масло и сахар

Ведомости

Власти рекомендовали бизнесу ограничить рост цен отметкой 110 руб. за литр масла и 45 руб. за килограмм сахара в рознице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Официально правительство не оглашало конкретных требований к бизнесу в сфере сдерживания роста цен на сахар и масло. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания поручил кабмину подготовить все нормативные акты по нормализации цен на продукты к утру 14 декабря. «Очень важно, чтобы люди могли купить необходимые продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники», — передает слова Мишустина пресс-служба правительства.

Накануне президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты питания. По его словам, цены на сахар в некоторых случаях выросли на 71,5%, а на подсолнечное масло — 23,8%. По мнению главы государства, причины такой ситуации — попытки бизнеса подогнать внутренние цены под мировые.

Через день Мишустин раскритиковал членов правительства за то, что они упустили ситуацию с ценообразованием на продукты, динамика которого ранее объяснялась сезонностью и изменениями курса валют, и поручил налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию. Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудил с членами правительства, а также представителями сельхозпроизводителей, переработчиков и торговых сетей меры по стабилизации цен на продовольствие.

Ранее по теме: Белоусов обсудил с министрами и бизнесом стабилизацию цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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