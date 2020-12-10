СМИ узнали о рекомендации властей бизнесу ограничить рост цен на масло и сахар

Через день Мишустин раскритиковал членов правительства за то, что они упустили ситуацию с ценообразованием на продукты, динамика которого ранее объяснялась сезонностью и изменениями курса валют, и поручил налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию. Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудил с членами правительства, а также представителями сельхозпроизводителей, переработчиков и торговых сетей меры по стабилизации цен на продовольствие.