СМИ узнали о рекомендации властей бизнесу ограничить рост цен на масло и сахар
Власти рекомендовали бизнесу ограничить рост цен отметкой 110 руб. за литр масла и 45 руб. за килограмм сахара в рознице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Официально правительство не оглашало конкретных требований к бизнесу в сфере сдерживания роста цен на сахар и масло. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания поручил кабмину подготовить все нормативные акты по нормализации цен на продукты к утру 14 декабря. «Очень важно, чтобы люди могли купить необходимые продукты, не отказывать себе и своим близким в возможности отметить праздники», — передает слова Мишустина пресс-служба правительства.
Накануне президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на продукты питания. По его словам, цены на сахар в некоторых случаях выросли на 71,5%, а на подсолнечное масло — 23,8%. По мнению главы государства, причины такой ситуации — попытки бизнеса подогнать внутренние цены под мировые.
Через день Мишустин раскритиковал членов правительства за то, что они упустили ситуацию с ценообразованием на продукты, динамика которого ранее объяснялась сезонностью и изменениями курса валют, и поручил налоговой службе еженедельно отслеживать ситуацию. Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов обсудил с членами правительства, а также представителями сельхозпроизводителей, переработчиков и торговых сетей меры по стабилизации цен на продовольствие.