ВЭБ сообщил об аресте имущества Украины по делу Проминвестбанка
Восточно-Карибский верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству госкорпорации ВЭБ.РФ наложил арест на принадлежащие Украине акции судоходной компании Fishing Company S.A. Компания находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ВЭБа.
Постановление суда стало результатом вынесения 10 апреля текущего года Стокгольмским арбитражем двух отдельных арбитражных решений в пользу ВЭБ.РФ. В частности, тогда Украину обязали возместить российской госкорпорации расходы, понесенные в ходе арбитражного разбирательства из-за экспроприации дочернего банка ВЭБа — Проминвестбанка (ПИБ), пояснили в госкорпорации. «Однако Украина отказалась добровольно исполнить решение арбитража. 15 октября 2020 г. Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов признал и привел в исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда на территории БВО», — говорится в сообщении ВЭБа.
Проминвестбанк с 2015 г. находится под санкциями США. С 2017 г. Украина также наложила на него санкции, в сентябре 2018 г. акции банка арестовал Киевский суд. В 2019 г. Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка, в августе прошлого года аналогичное решение принял международный арбитраж в Стокгольме.
Для того чтобы арбитраж рассмотрел дело, ВЭБ.РФ и Украина должны были в равных долях заплатить аванс на покрытие арбитражных расходов. ВЭБ заплатил его как за себя, так и за Украину, так как вторая сторона отказалась выполнять свои обязательства, отмечает представитель ВЭБа.
5 марта 2020 г. ВЭБ.РФ сообщил, что власти Украины продали акции Проминвестбанка неизвестному покупателю за 268,7 млн гривен ($10,8 млн). На следующий день Национальный банк Украины заявил, что сделку с ним не согласовывали – при этом по закону Украины регулятор должен дать согласие на покупку более 10%-ной доли в банке. ВЭБ.РФ сообщил, что оспорит продажу в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже. Госкорпорация уже обратилась в арбитраж в Стокгольме по поводу прямой экспроприации акций Проминвестбанка, заявил «Ведомостям» старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.