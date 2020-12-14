ВЭБ сообщил об аресте имущества Украины по делу Проминвестбанка

5 марта 2020 г. ВЭБ.РФ сообщил, что власти Украины продали акции Проминвестбанка неизвестному покупателю за 268,7 млн гривен ($10,8 млн). На следующий день Национальный банк Украины заявил, что сделку с ним не согласовывали – при этом по закону Украины регулятор должен дать согласие на покупку более 10%-ной доли в банке. ВЭБ.РФ сообщил, что оспорит продажу в судебных инстанциях в России, на Украине и в международном арбитраже. Госкорпорация уже обратилась в арбитраж в Стокгольме по поводу прямой экспроприации акций Проминвестбанка, заявил «Ведомостям» старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.