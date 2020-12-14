Омбудсмен спрогнозировала банкротство половины фитнес-клубов Москвы
Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться к концу 2020 г. из-за вызванных коронавирусом ограничений и отсутствия мер поддержки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяну Минееву.
«Во время вынужденных каникул обанкротилось порядка 15-20% предприятий, падение выручки к сентябрю-октябрю составило 40-50%. Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года — первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов», — сказала Минеева на заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.
Выручка предприятий индустрии красоты снизилась с июня по октябрь на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 20% компаний закрылись, 90% – находятся в ситуации операционных минусов, отметила омбудсмен.
В октябре две российские ассоциации фитнес-индустрии — Национальное фитнес-сообщество (НФС) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в III квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме АОФИ.