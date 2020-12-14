Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Омбудсмен спрогнозировала банкротство половины фитнес-клубов Москвы

Ведомости

Половина фитнес-клубов Москвы может обанкротиться к концу 2020 г. из-за вызванных коронавирусом ограничений и отсутствия мер поддержки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в столице Татьяну Минееву.

«Во время вынужденных каникул обанкротилось порядка 15-20% предприятий, падение выручки к сентябрю-октябрю составило 40-50%. Если эта динамика сохранится, то на конец 2020 года — первый квартал 2021 года обанкротится 50% фитнес-клубов», — сказала Минеева на заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

Выручка предприятий индустрии красоты снизилась с июня по октябрь на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 20% компаний закрылись, 90% – находятся в ситуации операционных минусов, отметила омбудсмен.

В октябре две российские ассоциации фитнес-индустрии — Национальное фитнес-сообщество (НФС) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в III квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме АОФИ.

Ранее по теме: Фитнес-индустрия попросила правительство о помощи

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных