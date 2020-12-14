Омбудсмен спрогнозировала банкротство половины фитнес-клубов Москвы

В октябре две российские ассоциации фитнес-индустрии — Национальное фитнес-сообщество (НФС) и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратились в правительство с просьбой о помощи на фоне падения доходов в связи с пандемией коронавируса. В результате ограничений, страхов клиентов и снижения платежеспособности населения фитнес недополучил в III квартале 2020 г. до 50% выручки аналогичного периода 2019 г., 20% предпринимателей отрасли разорены, говорится в письме АОФИ.