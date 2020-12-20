Apple временно закрывает часть магазинов в США и Британии из-за коронавируса
Компания Apple решила временно закрыть все свои розничные магазины в Калифорнии и Лондоне из-за вспышки заболеваемости коронавирусом, сообщает Bloomberg.
В Калифорнии будут закрыты все 53 магазина, компания не указывает, когда они возобновят работу. Как отмечает Bloomberg, Калифорния стала очагом распространения коронавируса в последние недели: в штате более 1,8 заболевших с начала пандемии, в субботу выявлено более 43 000 новых случаев.
По информации The Verge, Apple закрывает все магазины и в штатах Теннесси, Юта, Миннессота, Орегон и др. Компания также приостановит работу 16 магазинов в Великобритании, Мексике и Бразилии.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 76,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,6 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 17,6 млн случаев, Индии (свыше 10 млн) и Бразилии (более 7,2 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.