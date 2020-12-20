Apple временно закрывает часть магазинов в США и Британии из-за коронавируса

В Калифорнии будут закрыты все 53 магазина, компания не указывает, когда они возобновят работу. Как отмечает Bloomberg, Калифорния стала очагом распространения коронавируса в последние недели: в штате более 1,8 заболевших с начала пандемии, в субботу выявлено более 43 000 новых случаев.