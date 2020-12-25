НМГ купила «Деловой Петербург» у компании Березкина

«Деловой Петербург» был создан в 1993 г. и являлся одной из главных газет северной столицы. Группа компаний ЕСН приобрела его в декабре 2017 г. после того, как к Березкину с таким предложением обратились акционеры издания. C декабря 2015 г. 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, а 20% – шведской медиагруппе Bonnier, писал РБК. Затем акции отошли Максиму Васюкову, возглавлявшему газету в 2011-2018 гг. Он продал их ЕСН. Сумма сделки не раскрывалась.