Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

НМГ купила «Деловой Петербург» у компании Березкина

Ведомости

«Национальная медиа группа» (НМГ) приобрела издание «Деловой Петербург» у группы компании ЕСН Григория Березкина, сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Покупателем выступил принадлежащий НМГ МИЦ «Известия», отметил он, не раскрыв сумму сделки.

Продажу издания также подтвердил «Ведомостям» представитель ЕСН. Он добавил, что в компании относятся к медиа как к бизнесу и это «обычная сделка».

Сообщение о сделке опубликовано и на сайте «Делового Петербурга». В нем говорится, что она нацелена на укрепление и развитие МИЦ в Северо-Западном регионе страны. Кроме того, со ссылкой на пресс-службу «Известий» отмечается, что холдинг намерен развивать приобретенное издание и расширять его редакционные компетенции.

«Деловой Петербург» был создан в 1993 г. и являлся одной из главных газет северной столицы. Группа компаний ЕСН приобрела его в декабре 2017 г. после того, как к Березкину с таким предложением обратились акционеры издания. C декабря 2015 г. 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, а 20% – шведской медиагруппе Bonnier, писал РБК. Затем акции отошли Максиму Васюкову, возглавлявшему газету в 2011-2018 гг. Он продал их ЕСН. Сумма сделки не раскрывалась.

Ранее по теме: Как устроен бизнес Григория Березкина и зачем ему медиа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных