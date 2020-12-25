НМГ купила «Деловой Петербург» у компании Березкина
«Национальная медиа группа» (НМГ) приобрела издание «Деловой Петербург» у группы компании ЕСН Григория Березкина, сообщил «Ведомостям» представитель НМГ. Покупателем выступил принадлежащий НМГ МИЦ «Известия», отметил он, не раскрыв сумму сделки.
Продажу издания также подтвердил «Ведомостям» представитель ЕСН. Он добавил, что в компании относятся к медиа как к бизнесу и это «обычная сделка».
Сообщение о сделке опубликовано и на сайте «Делового Петербурга». В нем говорится, что она нацелена на укрепление и развитие МИЦ в Северо-Западном регионе страны. Кроме того, со ссылкой на пресс-службу «Известий» отмечается, что холдинг намерен развивать приобретенное издание и расширять его редакционные компетенции.
«Деловой Петербург» был создан в 1993 г. и являлся одной из главных газет северной столицы. Группа компаний ЕСН приобрела его в декабре 2017 г. после того, как к Березкину с таким предложением обратились акционеры издания. C декабря 2015 г. 80% «Делового Петербурга» принадлежали девелоперской компании Fort Group Максима Левченко, а 20% – шведской медиагруппе Bonnier, писал РБК. Затем акции отошли Максиму Васюкову, возглавлявшему газету в 2011-2018 гг. Он продал их ЕСН. Сумма сделки не раскрывалась.