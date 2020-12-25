Тиньков подарил автомобили Tesla лучшим сотрудникам «Тинькофф банка»

Чистая прибыль TCS Group (в нее в том числе входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование) в III квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.