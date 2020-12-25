Тиньков подарил автомобили Tesla лучшим сотрудникам «Тинькофф банка»
Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что подарил лучшим пятерым сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla в качестве награды за высокие результаты.
«Крутым сотрудникам – крутые подарки: в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело я решил подарить лучшим из лучших в Тинькофф... — пять новеньких TESLA!» — написал он в Instagram.
Он отметил, что 2020-й выдался сложным, при этом для команды банка «Тинькофф» это был «год крутых достижений». Он отметил, что в этом году кредитная организация стала третьим крупнейшим банком страны по количеству клиентов. Кроме того, в компании «достигли исторических высот в капитализации, заработали для акционеров большую прибыль», добавил Тиньков.
Чистая прибыль TCS Group (в нее в том числе входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование) в III квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.