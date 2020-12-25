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Тиньков подарил автомобили Tesla лучшим сотрудникам «Тинькофф банка»

Ведомости

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что подарил лучшим пятерым сотрудникам «Тинькофф банка» по автомобилю Tesla в качестве награды за высокие результаты.

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«Крутым сотрудникам – крутые подарки: в благодарность за многолетнюю работу, высокие результаты и важный вклад в общее дело я решил подарить лучшим из лучших в Тинькофф... — пять новеньких TESLA!» — написал он в Instagram.

Он отметил, что 2020-й выдался сложным, при этом для команды банка «Тинькофф» это был «год крутых достижений». Он отметил, что в этом году кредитная организация стала третьим крупнейшим банком страны по количеству клиентов. Кроме того, в компании «достигли исторических высот в капитализации, заработали для акционеров большую прибыль», добавил Тиньков.

Чистая прибыль TCS Group (в нее в том числе входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование) в III квартале выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных