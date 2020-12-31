Металлурги: из-за введения пошлин на сталь бюджет недополучит более 50 млрд рублей

Цариковский предложил ввести регрессивную систему пошлин на продукцию. Пошлина на лом составит 15% от стоимости, но не меньше $49 или 45 евро за тонну, стальную заготовку — сырье для арматуры — предлагается обложить пошлиной в 13%, но не менее $73 за тонну, пошлину на арматуру предлагается установить на уровне 12%, но не менее $78 за тонну.