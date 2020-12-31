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Металлурги: из-за введения пошлин на сталь бюджет недополучит более 50 млрд рублей

Ведомости

В случае введения экспортных пошлин на сталь консолидированный бюджет России недополучит более 50 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на заявление крупнейшей ассоциации металлургов «Русская сталь».

В ассоциации отметили, что данные застройщиков о росте цен на жилье и снижении налогооблагаемой прибыли из-за повышения цен на арматуру и другие виды металлопроката не соответствуют действительности. Металлурги пояснили, что доля металлопроката в стоимости квадратного метра жилья составляет лишь 3%—6,55%, соответственно повышение цен на него не может оказать существенного влияния на расходы застройщиков.

В «Русской стали» также считают, что рост цен на жилье обусловлен ажиотажным спросом, вызванным государственной программой льготной ипотеки.

Ранее по теме: ВТБ сообщил о снижении доли трат россиян на ипотеку

Если экспортные пошлины на сталь будут введены, то консолидированный бюджет России недополучит более 50 млрд руб., при этом смежные отрасли не смогу компенсировать эти выпадающие доходы, считают в ассоциации. Металлурги также добавили, что перечисляют в виде налогов свыше 11% своей выручки, в то время как строительные компании – менее 5%.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на полгода экспортную пошлину на стальную продукцию и сырье для нее, сообщал РБК со ссылкой на копию письма замруководителя ведомства Андрея Цариковского в Минпромторг.

Цариковский предложил ввести регрессивную систему пошлин на продукцию. Пошлина на лом составит 15% от стоимости, но не меньше $49 или 45 евро за тонну, стальную заготовку — сырье для арматуры — предлагается обложить пошлиной в 13%, но не менее $73 за тонну, пошлину на арматуру предлагается установить на уровне 12%, но не менее $78 за тонну.

В письме Цариковский напомнил о поручении вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрою и Минпромторгу проанализировать цены на арматуру, которая используется в жилищном строительстве. Поручение стало ответом на жалобу московских застройщиков на резкий рост цен на нее. По данным застройщиков, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, что отразилось на стоимости жилья.

Ранее по теме: ФАС предложила ввести пошлины на сталь для борьбы с подорожанием жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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