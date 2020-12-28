ФАС предложила ввести пошлины на сталь для борьбы с подорожанием жилья
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести на полгода экспортную пошлину на стальную продукцию и сырье для нее, сообщил РБК со ссылкой на копию письма замруководителя ведомства Андрея Цариковского в Минпромторг. Подлинность копии подтвердил источник в крупной металлургической компании.
Представитель ФАС не прокомментировал письмо Цариковского, однако признал, что ведомство «выразило озабоченность» ростом цен на металлургическое сырье и продукцию из него из-за увеличения спроса в России и на мировых рынках. Для стабилизации цен было предложено рассмотреть возможность введения экспортных пошлин на сырье и конечную продукцию из металла, рассказали в ФАС. В Минпромторге отказались от комментариев.
Цариковский предложил ввести регрессивную систему пошлин на продукцию. Пошлина на лом составит 15% от стоимости, но не меньше $49 или 45 евро за тонну, стальную заготовку — сырье для арматуры — предлагается обложить пошлиной в 13%, но не менее $73 за тонну, пошлину на арматуру предлагается установить на уровне 12%, но не менее $78 за тонну.
В письме Цариковский напомнил о поручении вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрою и Минпромторгу проанализировать цены на арматуру, которая используется в жилищном строительстве. Поручение стало ответом на жалобу московских застройщиков на резкий рост цен на нее, отметило издание. По данным застройщиков, за месяц с середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, что отразилось на стоимости жилья.
Замглавы ФАС отметил, что служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. По мнению ведомства, цены на стальную продукцию резко выросли из-за восстановления спроса на нее во всем мире и особенно в Китае — крупнейшем ее потребителе — в условиях снижения заболеваемости коронавирусом и роста темпов строительства. Также рост цен был вызван тем, что металлотрейдеры готовились к худшему и скупали продукцию.
Представитель антимонопольной службы заявил, что ведомство придерживается взвешенного подхода и предлагает водить пошлины в крайних случаях. Конкретные решения требуют всесторонней проработки ответственными органами, отметил собеседник РБК.