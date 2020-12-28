ФАС предложила ввести пошлины на сталь для борьбы с подорожанием жилья

Замглавы ФАС отметил, что служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства и нерыночного ценообразования. По мнению ведомства, цены на стальную продукцию резко выросли из-за восстановления спроса на нее во всем мире и особенно в Китае — крупнейшем ее потребителе — в условиях снижения заболеваемости коронавирусом и роста темпов строительства. Также рост цен был вызван тем, что металлотрейдеры готовились к худшему и скупали продукцию.