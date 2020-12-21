Хуснуллин поручил проверить рост цен на используемую в строительстве арматуру
Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить рост цен на арматуру, используемую при строительстве жилья, сообщает РБК со ссылкой на аппарат зампреда правительства. По информации издания, о подорожании материалов Хуснуллину сообщил в письме исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков.
Из обращения Новикова следует, что цены на арматуру с середины ноября выросли на 50%, отмечает РБК. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию жилья, утверждает автор письма к вице-премьеру. Кроме того, из документа следует, что на мировых рынках наблюдаются перебои в поставках материалов и повышенный спрос на сталь, что «негативно влияет на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства».
«Помимо всех тех факторов, которые возникли в 2020 г., к концу года добавляется невозможность получения одного из ключевых материалов, которые используются в строительстве, — металлопроката и арматуры», — приводит РБК текст письма Новикова.
В аппарате Хуснуллина ситуацию не сочли угрожающей реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», подразумевающего повышение ежегодного ввода недвижимости с 75–80 млн до 120 млн кв. м до 2030 г. При этом в Минстрое заявили, что мониторят ситуацию.
В Минпромторге рост цен на арматуру обсудили на совещании 18 декабря, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к металлургическим компаниям. На встрече говорилось, в частности, о том, что если цены на материалы не упадут, в январе 2021 г. будет рассмотрен вопрос о квотировании или увеличении пошлины на стальную заготовку.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в свою очередь, отметили, что получали жалобы на подорожание арматуры и сейчас данная ситуация находится на рассмотрении. Представитель ведомства заявил, что при обнаружении нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.