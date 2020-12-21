Хуснуллин поручил проверить рост цен на используемую в строительстве арматуру

Из обращения Новикова следует, что цены на арматуру с середины ноября выросли на 50%, отмечает РБК. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию жилья, утверждает автор письма к вице-премьеру. Кроме того, из документа следует, что на мировых рынках наблюдаются перебои в поставках материалов и повышенный спрос на сталь, что «негативно влияет на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства».