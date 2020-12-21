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Хуснуллин поручил проверить рост цен на используемую в строительстве арматуру

Ведомости

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минстрою и Минпромторгу проверить рост цен на арматуру, используемую при строительстве жилья, сообщает РБК со ссылкой на аппарат зампреда правительства. По информации издания, о подорожании материалов Хуснуллину сообщил в письме исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Денис Новиков.

Из обращения Новикова следует, что цены на арматуру с середины ноября выросли на 50%, отмечает РБК. Это, в свою очередь, приводит к подорожанию жилья, утверждает автор письма к вице-премьеру. Кроме того, из документа следует, что на мировых рынках наблюдаются перебои в поставках материалов и повышенный спрос на сталь, что «негативно влияет на соблюдение сроков строительства и исполнение обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства».

«Помимо всех тех факторов, которые возникли в 2020 г., к концу года добавляется невозможность получения одного из ключевых материалов, которые используются в строительстве, — металлопроката и арматуры», — приводит РБК текст письма Новикова.

В аппарате Хуснуллина ситуацию не сочли угрожающей реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», подразумевающего повышение ежегодного ввода недвижимости с 75–80 млн до 120 млн кв. м до 2030 г. При этом в Минстрое заявили, что мониторят ситуацию.

В Минпромторге рост цен на арматуру обсудили на совещании 18 декабря, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к металлургическим компаниям. На встрече говорилось, в частности, о том, что если цены на материалы не упадут, в январе 2021 г. будет рассмотрен вопрос о квотировании или увеличении пошлины на стальную заготовку. 

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в свою очередь, отметили, что получали жалобы на подорожание арматуры и сейчас данная ситуация находится на рассмотрении. Представитель ведомства заявил, что при обнаружении нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных