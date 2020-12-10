Новое жилье в России необходимо, но не менее важно сохранить историческое наследие

Например, обещая инвесторам, завершившим реставрацию под присмотром ответственных за сохранение наследия органов (в разных субъектах Федерации они называются по-разному), льготную ставку аренды. В Москве и Подмосковье известны программы «рубль за метр»: как правило, речь идет о долгосрочной аренде (на 49 лет, права аренды выставляются на аукционы) и ставке в 1 руб. после завершения реставрационных работ, по этой программе уже восстановлено или восстанавливается и приспосабливается к новой жизни немало памятников.