Новое жилье в России необходимо, но не менее важно сохранить историческое наследие

Новое жилье в России необходимо, но не менее важно сохранить историческое наследиеРешая первую задачу, государство подчас забывает о второй
В современной России памятникам истории и культуры везет не всегда, и, по экспертным оценкам, из без малого 150 000 объектов культурного наследия (ОКН), что состоят на учете в соответствующем госреестре, лишь 15% находятся в удовлетворительном состоянии. Государство различными программами и льготами пытается стимулировать бизнес брать на себя заботу о памятниках.
Например, обещая инвесторам, завершившим реставрацию под присмотром ответственных за сохранение наследия органов (в разных субъектах Федерации они называются по-разному), льготную ставку аренды. В Москве и Подмосковье известны программы «рубль за метр»: как правило, речь идет о долгосрочной аренде (на 49 лет, права аренды выставляются на аукционы) и ставке в 1 руб. после завершения реставрационных работ, по этой программе уже восстановлено или восстанавливается и приспосабливается к новой жизни немало памятников.