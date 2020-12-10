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Новое жилье в России необходимо, но не менее важно сохранить историческое наследие

Решая первую задачу, государство подчас забывает о второй
Оксана Самборская
Евгений Разумный / Ведомости

В современной России памятникам истории и культуры везет не всегда, и, по экспертным оценкам, из без малого 150 000 объектов культурного наследия (ОКН), что состоят на учете в соответствующем госреестре, лишь 15% находятся в удовлетворительном состоянии. Государство различными программами и льготами пытается стимулировать бизнес брать на себя заботу о памятниках.

Например, обещая инвесторам, завершившим реставрацию под присмотром ответственных за сохранение наследия органов (в разных субъектах Федерации они называются по-разному), льготную ставку аренды. В Москве и Подмосковье известны программы «рубль за метр»: как правило, речь идет о долгосрочной аренде (на 49 лет, права аренды выставляются на аукционы) и ставке в 1 руб. после завершения реставрационных работ, по этой программе уже восстановлено или восстанавливается и приспосабливается к новой жизни немало памятников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных