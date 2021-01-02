В «Газпроме» оценили сокращение объема экспорта в 2020 году

«Газпром» в прошлом году добыл 452,7 млрд куб. м газа, из которых 179,3 млрд куб. м поставил в страны дальнего зарубежья, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. В 2019 г. показатели были на уровне 500,1 млрд куб. м и 199,3 млрд куб. м соответственно.