В «Газпроме» оценили сокращение объема экспорта в 2020 году
«Газпром» в прошлом году добыл 452,7 млрд куб. м газа, из которых 179,3 млрд куб. м поставил в страны дальнего зарубежья, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. В 2019 г. показатели были на уровне 500,1 млрд куб. м и 199,3 млрд куб. м соответственно.
Глава «Газпрома» также рассказал, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. объемы закупок газа у российской компании увеличили девять европейских стран, включая Турцию, Грецию, Бельгию и Данию. Кроме того, рекордного уровня достигли поставки в Нидерланды и Словакию, заявил Миллер.
Согласно оперативным данным, на внутренний рынок «Газпром» в прошлом году поставил 225,7 млрд куб. м газа. Глава компании отметил, что в декабре показатель составил 33,2 млрд куб. м, что является максимальным показателем с 2013 г.