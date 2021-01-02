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В «Газпроме» оценили сокращение объема экспорта в 2020 году

Ведомости

«Газпром» в прошлом году добыл 452,7 млрд куб. м газа, из которых 179,3 млрд куб. м поставил в страны дальнего зарубежья, сообщил журналистам глава компании Алексей Миллер. В 2019 г. показатели были на уровне 500,1 млрд куб. м и 199,3 млрд куб. м соответственно.

Таким образом, объем добытого газа сократился на 9,48%, а экспорта – на 10%. Тем не менее показатели достаточно высоки. «Этот результат (по объему экспорта. – «Ведомости») в пятерке лучших за всю историю компании», – заявил Миллер (цитата по ТАСС).

Глава «Газпрома» также рассказал, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. объемы закупок газа у российской компании увеличили девять европейских стран, включая Турцию, Грецию, Бельгию и Данию. Кроме того, рекордного уровня достигли поставки в Нидерланды и Словакию, заявил Миллер.

Согласно оперативным данным, на внутренний рынок «Газпром» в прошлом году поставил 225,7 млрд куб. м газа. Глава компании отметил, что в декабре показатель составил 33,2 млрд куб. м, что является максимальным показателем с 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных