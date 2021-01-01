«Газпром» начал поставлять газ в Сербию
Газпром» подтвердил начало поставок российского газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту – через Турцию и Болгарию, следует из сообщения компании в Telegram. Ранее сегодня о запуске газопровода «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») объявил президент Сербии Александар Вучич, сообщало агентство TANJUG.
«Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что поставки по этому маршруту стали возможны в связи с расширением и вводом новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» на территории Болгарии и Gastrans d. o. o. Novi Sad на территории Сербии.
Сербия, Босния и Герцеговина вошли в число европейских стран которые получают российский газ через «Турецкий поток». Ранее среди них были только Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что запуск сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить как минимум до весны следующего года. При этом, как заявлял официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, ввод компрессорной станции в Сербии не предполагался в 2020 г., в связи с этим не шло речи и об изменении сроков запуска сербской ветки «Турецкого потока».