«Газпром» начал поставлять газ в Сербию

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что запуск сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить как минимум до весны следующего года. При этом, как заявлял официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, ввод компрессорной станции в Сербии не предполагался в 2020 г., в связи с этим не шло речи и об изменении сроков запуска сербской ветки «Турецкого потока».