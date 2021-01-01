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«Газпром» начал поставлять газ в Сербию

Ведомости

Газпром» подтвердил начало поставок российского газа в Сербию, Боснию и Герцеговину по новому маршруту – через Турцию и Болгарию, следует из сообщения компании в Telegram. Ранее сегодня о запуске газопровода «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») объявил президент Сербии Александар Вучич, сообщало агентство TANJUG.

«Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что поставки по этому маршруту стали возможны в связи с расширением и вводом новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» на территории Болгарии и Gastrans d. o. o. Novi Sad на территории Сербии.

Сербия, Босния и Герцеговина вошли в число европейских стран которые получают российский газ через «Турецкий поток». Ранее среди них были только Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что запуск сербского участка газопровода «Турецкий поток» могут отложить как минимум до весны следующего года. При этом, как заявлял официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, ввод компрессорной станции в Сербии не предполагался в 2020 г., в связи с этим не шло речи и об изменении сроков запуска сербской ветки «Турецкого потока».

Ранее по теме: «Газпром» прокомментировал сообщения о проблемах с сербской частью «Турецкого потока»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных