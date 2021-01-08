Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Бумаги TCS Group выросли на 12% после снижения в ней доли Тинькова

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки TCS Group выросли на Московской бирже более чем на 12%, после того, как бизнесмен Олег Тиньков потерял контрольный пакет акций компаниив результате конвертации бумаг, следует из данных торговой площадки.

По данным на 11:42 бумаги ГДР компании торговались на отметке 2 766,8 руб. (+12,03%). К 11:47 их стоимость скорректировалась на отметке 2 762,4 руб. (+11,85%).

Накануне конвертация акций TCS Group (головная структура Тинькофф банка) привела к снижению доли голосов предпринимателя Олега Тинькова с 84% до 35% и потери им контрольного пакета. В компании пояснили, что теперь акции бизнесмена (а точнее связанным с ним трастов The Rigi Trust и Bernina Trust) приравнены к бумагам других акционеров.

Ранее в декабре в TCS Group сообщили, что фонд The Rigi Trust Тинькова продает 10,66 млн глобальных депозитарных расписок компании на $325 млн. Предприниматель объяснил продажу пакета акций личными причинами. По его словам, часть вырученных средств используют для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства.

Чистая прибыль TCS Group в III квартале 2020 г. выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.

Ранее по теме: Тиньков лишился контроля в TCS Group после конвертации акций
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных