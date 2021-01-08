Бумаги TCS Group выросли на 12% после снижения в ней доли Тинькова
Глобальные депозитарные расписки TCS Group выросли на Московской бирже более чем на 12%, после того, как бизнесмен Олег Тиньков потерял контрольный пакет акций компаниив результате конвертации бумаг, следует из данных торговой площадки.
По данным на 11:42 бумаги ГДР компании торговались на отметке 2 766,8 руб. (+12,03%). К 11:47 их стоимость скорректировалась на отметке 2 762,4 руб. (+11,85%).
Накануне конвертация акций TCS Group (головная структура Тинькофф банка) привела к снижению доли голосов предпринимателя Олега Тинькова с 84% до 35% и потери им контрольного пакета. В компании пояснили, что теперь акции бизнесмена (а точнее связанным с ним трастов The Rigi Trust и Bernina Trust) приравнены к бумагам других акционеров.
Ранее в декабре в TCS Group сообщили, что фонд The Rigi Trust Тинькова продает 10,66 млн глобальных депозитарных расписок компании на $325 млн. Предприниматель объяснил продажу пакета акций личными причинами. По его словам, часть вырученных средств используют для запуска благотворительного фонда семьи Тиньковых, призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства.
Чистая прибыль TCS Group в III квартале 2020 г. выросла на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд руб., говорилось в отчете компании по МСФО. За девять месяцев 2020 г. чистая прибыль компании выросла в годовом выражении на 26,9% — до 31,9 млрд руб.