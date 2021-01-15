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Ресторанный бизнес Петербурга в новогодние праздники потерял более трети дохода

Ведомости

Ресторанный бизнес Санкт-Петербурга недополучил в новогодние праздники более трети дохода по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., говорится в сообщении Сбера.

По данным организации, объем безналичных операций в магазинах Санкт-Петербурга вырос на 46% в новогодние каникулы в годовом выражении, более половины оборота пришлось на продуктовые магазины. В гостиничной сфере объем безналичных операций также вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем покупок через интернет в Новый год вырос в Санкт-Петербурге на 221%, продажи еды выросли почти в 10 раз. Больше всего выросли по объемам покупок сервисы доставки еды и товаров первой необходимости, отметили в банке.

Ранее власти города объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Власти города призывали туристов не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год. 

Ранее по теме: Власти Петербурга готовы пойти на уступки рестораторам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных