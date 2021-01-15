Ресторанный бизнес Петербурга в новогодние праздники потерял более трети дохода

Ранее власти города объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Власти города призывали туристов не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год.