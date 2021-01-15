Ресторанный бизнес Петербурга в новогодние праздники потерял более трети дохода
Ресторанный бизнес Санкт-Петербурга недополучил в новогодние праздники более трети дохода по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., говорится в сообщении Сбера.
По данным организации, объем безналичных операций в магазинах Санкт-Петербурга вырос на 46% в новогодние каникулы в годовом выражении, более половины оборота пришлось на продуктовые магазины. В гостиничной сфере объем безналичных операций также вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем покупок через интернет в Новый год вырос в Санкт-Петербурге на 221%, продажи еды выросли почти в 10 раз. Больше всего выросли по объемам покупок сервисы доставки еды и товаров первой необходимости, отметили в банке.
Ранее власти города объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Власти города призывали туристов не приезжать в Санкт-Петербург на Новый год.