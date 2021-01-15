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BMW отзывает в России более 21 тыс. автомобилей

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Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 21 693 автомобиля нескольких серий, реализованных в период с ноября 2004 г. по декабрь 2012 г., сообщается на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 21 693 автомобиля BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.

Причиной отзыва транспортных средств названо возможное ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора.

«В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте», — отмечается в сообщении. Кроме того, указанная неполадка в очень редких случаях может привести к возгоранию, даже с заглушенным двигателем.

В начале декабря 2020 г. немецкий производитель автомобилей BMW сообщил, что поднимет цены в России на 4,5% на машины, которые будут произведены в 2021 г.

Ранее по теме: Цены на BMW 2021 года в России вырастут в среднем на 4,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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