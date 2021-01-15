BMW отзывает в России более 21 тыс. автомобилей
Официальный представитель BMW в России «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает 21 693 автомобиля нескольких серий, реализованных в период с ноября 2004 г. по декабрь 2012 г., сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 21 693 автомобиля BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года, с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в сообщении.
Причиной отзыва транспортных средств названо возможное ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора.
«В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте», — отмечается в сообщении. Кроме того, указанная неполадка в очень редких случаях может привести к возгоранию, даже с заглушенным двигателем.
В начале декабря 2020 г. немецкий производитель автомобилей BMW сообщил, что поднимет цены в России на 4,5% на машины, которые будут произведены в 2021 г.