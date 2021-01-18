Еврокомиссия заподозрила «Северсталь» в демпинге

В 2015 г. Еврокомиссия уже инициировала антидемпинговое расследование по холоднокатаному прокату по заявлению ассоциации Eurofer. В июле того же года по ее же запросу комиссия возбудила дело и по российскому горячекатаному прокату. По данным Eurofer, импорт холоднокатаного проката из России составил в 2015 г. 903 000 т, а толстого горячекатаного листа – 1,5 млн т.