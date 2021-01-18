Еврокомиссия заподозрила «Северсталь» в демпинге
Европейская комиссия начала расследование в отношении «Северстали» (основной владелец — бизнесмен Алексей Мордашов), которую заподозрили в демпинге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Заявителем представлена Европейская ассоциация стали (Eurofer). Как указывается в сообщении, Eurofer предоставила доказательства того, что цены, установленные «Северсталью» на прокатные изделия из железа и стали на внутреннем рынке, выше, чем на внешнем. Она также заявила, что у компании высокая демпинговая маржа, а планы «Северстали» указывают на увеличение производства, несмотря на низкий спрос в России.
Как указывается в сообщении, расследование по подобным делам обычно занимает не более 15 месяцев. В рамках него Еврокомиссия изучит операционные события компании в 2020 г.
В «Северстали» заявили ТАСС, что компания не допускает демпинга при поставках в ЕС. «В текущей ситуации, когда на рынке ЕС происходит взрывной рост цен и наблюдается дефицит горячекатаного проката, от ужесточения мер пострадают в первую очередь европейские потребители стали», — сообщили в компании.
В 2015 г. Еврокомиссия уже инициировала антидемпинговое расследование по холоднокатаному прокату по заявлению ассоциации Eurofer. В июле того же года по ее же запросу комиссия возбудила дело и по российскому горячекатаному прокату. По данным Eurofer, импорт холоднокатаного проката из России составил в 2015 г. 903 000 т, а толстого горячекатаного листа – 1,5 млн т.
В 2015 г. в Европу больше всех поставлял холоднокатаного проката именно НЛМК (350 000 т), его конкуренты – «Северсталь» (200 000–250 000 т) и ММК (около 100 000 т), писали «Ведомости». За первое полугодие 2016 г. на европейские продажи у «Северстали» пришлось 20,7% выручки ($479 млн), у НЛМК – 19,4% ($670 млн).
После расследования в 2016 г. для проката ММК была введена 18,7%-ная пошлина, для «Северстали» – 34%-ная, а для НЛМК и других российских производителей – 36,1%-ная.