В России запустили первый сервис бронирования частных самолетов

Заявку на бронирование лайнера нужно оформлять не позднее чем за пять рабочих дней до полёта. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту путешественников ждет привычный предполетный процесс – регистрация на рейс, сдача багажа, контроль безопасности, посадка на одном из гейтов, рассказали в компании.