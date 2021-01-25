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В России запустили первый сервис бронирования частных самолетов

Ведомости

Авиакомпания S7 запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов — флайтшеринг. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Забронировать можно будет пассажирский самолёт — рассчитать стоимость перелёта и оформить бронирование можно на сайте авиакомпании. Пока сервис флайтшеринга будет работать только по России, вылетом из Москвы или в Москву, позже компания планирует расширить географию сервиса.

Отмечается, что стоимость полёта будет фиксированная — вне зависимости от количества пассажиров. Пока сервис позволяет забронировать обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где 24 места бизнес-класса и 72 места экономкласса. «Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, а персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании», — отмечается в сообщении.

Заявку на бронирование лайнера нужно оформлять не позднее чем за пять рабочих дней до полёта. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту путешественников ждет привычный предполетный процесс – регистрация на рейс, сдача багажа, контроль безопасности, посадка на одном из гейтов, рассказали в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных