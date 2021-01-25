В России запустили первый сервис бронирования частных самолетов
Авиакомпания S7 запустила первый в России онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов — флайтшеринг. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Забронировать можно будет пассажирский самолёт — рассчитать стоимость перелёта и оформить бронирование можно на сайте авиакомпании. Пока сервис флайтшеринга будет работать только по России, вылетом из Москвы или в Москву, позже компания планирует расширить географию сервиса.
Отмечается, что стоимость полёта будет фиксированная — вне зависимости от количества пассажиров. Пока сервис позволяет забронировать обновленные лайнеры Airbus A319 Extra Edition, где 24 места бизнес-класса и 72 места экономкласса. «Обслуживание в полете по умолчанию соответствует регулярным рейсам S7 Airlines, а персональные пожелания можно обсудить с представителем авиакомпании», — отмечается в сообщении.
Заявку на бронирование лайнера нужно оформлять не позднее чем за пять рабочих дней до полёта. За сутки до перелета все пассажиры получат маршрутные квитанции. В аэропорту путешественников ждет привычный предполетный процесс – регистрация на рейс, сдача багажа, контроль безопасности, посадка на одном из гейтов, рассказали в компании.