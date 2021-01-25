Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме рассмотреть вопрос изменения правил возрастной маркировки литературных произведений, следует и перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля, по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось 27 октября 2020 г.
«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания РФ: рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества», — говорится в поручении. Речь, в частности, идет о закреплении в законодательстве критериев отнесения информационной продукции к названной категории.
Президент уточнил, что доклад необходимо подготовить до 1 мая 2021 г.
Ранее Путин подписал указ о проведении в России года науки и технологий в 2021 году. 2020 г. был объявлен годом памяти и славы. Такой выбор был обусловлен 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.