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Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году

Ведомости

Американская компания Pfizer планирует получить в 2021 г. около $15 млрд дохода от продажи вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой BioNTech, сообщил Bloomberg. Всего по итогам этого года компания рассчитывает заработать $59,4-$61,4 млрд.

Вакцина Pfizer и BioNTech стала первой из западных вакцин от коронавируса, однако вскоре она столкнется с конкуренцией с другими компаниями, в том числе Johnson & Johnson и Novavax Inc., которые скоро могут быть зарегистрированы для использования. Также новые штаммы коронавируса могут потребовать дополнительных вакцин. 

По данным издания, препарат Pfizer и BioNTech более дорогой, чем вакцины конкурентов. По договору с США компании поставляют вакцину по цене $19,5 за двухкомпонентную вакцину. Англо-шведская компания AstraZeneca сообщила, что планирует поставлять вакцину меньше, чем по $4 за дозу, J&J — менее $10. 

Прогноз продаж вакцины Pfizer и BioNTech в основном включает дозы, которые планируется поставить в 2021 г. по уже заключенным контрактам, сообщили в компании. Pfizer ожидает, что годовая прибыль на акцию составит от $3,1 до $3,2.

По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных