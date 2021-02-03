Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году
Американская компания Pfizer планирует получить в 2021 г. около $15 млрд дохода от продажи вакцины от коронавируса, разработанной совместно с немецкой BioNTech, сообщил Bloomberg. Всего по итогам этого года компания рассчитывает заработать $59,4-$61,4 млрд.
Вакцина Pfizer и BioNTech стала первой из западных вакцин от коронавируса, однако вскоре она столкнется с конкуренцией с другими компаниями, в том числе Johnson & Johnson и Novavax Inc., которые скоро могут быть зарегистрированы для использования. Также новые штаммы коронавируса могут потребовать дополнительных вакцин.
По данным издания, препарат Pfizer и BioNTech более дорогой, чем вакцины конкурентов. По договору с США компании поставляют вакцину по цене $19,5 за двухкомпонентную вакцину. Англо-шведская компания AstraZeneca сообщила, что планирует поставлять вакцину меньше, чем по $4 за дозу, J&J — менее $10.
Прогноз продаж вакцины Pfizer и BioNTech в основном включает дозы, которые планируется поставить в 2021 г. по уже заключенным контрактам, сообщили в компании. Pfizer ожидает, что годовая прибыль на акцию составит от $3,1 до $3,2.
По результатам третьего этапа испытаний вакцины Pfizer и BioNTech ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование в Великобритании, 12 декабря — в США, в ЕС — 21 декабря. В этих странах уже началась массовая вакцинация населения от коронавируса.