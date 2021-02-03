Pfizer спрогнозировала прибыль от вакцины в 2021 году

Вакцина Pfizer и BioNTech стала первой из западных вакцин от коронавируса, однако вскоре она столкнется с конкуренцией с другими компаниями, в том числе Johnson & Johnson и Novavax Inc., которые скоро могут быть зарегистрированы для использования. Также новые штаммы коронавируса могут потребовать дополнительных вакцин.