ФАС проверит сделку «Яндекса» и «Везет»
В 2020 г. ФАС отказала компании MLU B.V., которая контролирует «Яндекс.Такси», в удовлетворении ходатайства о покупке «Везет». По мнению ФАС, такая сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов такси.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что «готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу ведомства. Как ранее сообщали в компании, сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. "Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — добавил представитель компании.
2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов.
«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%. «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них – «Везет», Fasten, «Лидер», «RedTaxi» и др.