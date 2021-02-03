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ФАС проверит сделку «Яндекса» и «Везет»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о покупке компанией «Яндекс.Такси» части активов компании «Везет» на соответствие требованиям антимонопольного законодательства и необходимость согласования сделки с ведомством, сообщила пресс-служба ФАС.

В 2020 г. ФАС отказала компании MLU B.V., которая контролирует «Яндекс.Такси», в удовлетворении ходатайства о покупке «Везет». По мнению ФАС, такая сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов такси.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что «готовы предоставить всю необходимую информацию по запросу ведомства. Как ранее сообщали в компании, сделка не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом. "Балансовая стоимость активов "Везет" попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству», — добавил представитель компании.

2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов. 

«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%. «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них – «Везет», Fasten, «Лидер», «RedTaxi» и др.

Ранее по теме: «Яндекс.Такси» купило часть активов группы «Везет» за $178 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных