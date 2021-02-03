ФАС проверит сделку «Яндекса» и «Везет»

«Яндекс.Такси» – крупнейший интернет-сервис заказа такси в России. Аналитический центр при правительстве России в 2019 г. оценивал долю этого сервиса на российском рынке в 27%. «Везет» – второй по доле рынка сервис заказа такси: эксперты Аналитического центра оценили его долю в 12% рынка. Группа управляет несколькими сервисами заказа такси, среди них – «Везет», Fasten, «Лидер», «RedTaxi» и др.