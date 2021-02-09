Наследники бизнесмена Босова договорились о продаже «Сибантрацита»
Наследники погибшего бизнесмена Дмитрия Босова договорились о продаже его компании — «Сибантрацит». Об этом говорится в сообщении группы «Аллтек», через которую Босов контролировал «Сибантрацит».
Покупателем выступит компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Стороны подписали соглашение об основных условиях сделки продажи «Сибантрацита», уточняется в сообщении группы. Возможная сумма сделки и продаваемый пакет «Сибантрацита» не указывается. По информации источников РБК, близких к руководству, «А-Проперти» предложила за «Сибантрацит» более $1 млрд с учетом долгов «Сибантрацита».
Как сказано в сообщении «Аллтека», «Сибантрацит» сохраняет независимость компании. Соглашением с «А-Проперти» предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут заключены долгосрочные контракты, «предусматривающие в том числе их участие в акционерном капитале компании».
«Сибантрацит» является крупнейшим в мире производителем и экспортером антрацита и крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2019 г. компания добыла 23,7 млн т угля и антрацита, запасы месторождений компании достигают 468,1 млн т.
После смерти Дмитрия Босова его вдова Катерина Босов переоформила на себя половину его доли в «Аллтеке» — (43,285 из 86,57%). Этот факт был оспорен в суде — мать и четверо сыновей Босова от других браков подали иск. 25 ноября Одинцовский городской суд удовлетворил иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». 8 февраля РБК сообщил, что Московский областной суд поддержал это решение, отклонив апелляцию Катерины Босов. После этого решения вся доля Босова в 86,57% должна перейти в наследственную массу. Сама Катерина Босов сообщила изданию, что оспорит решение Мособлсуда в кассационной инстанции.
Возможный покупатель «Сибантрацита» — компания «А-Проперти» — принадлежит сооснователю оператора Yota Альберту Авдоляну. В январе текущего года структуры Авдоляна и «Ростеха» договорились о покупке 50% в порту Вера и Огоджинском месторождении угля — еще одного актива бизнесмена Босова. В холдинг Авдоляна также входит Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК), 21% которой принадлежит опорному банку «Ростеха» Новикомбанк.
В декабре 2020 г. Газпромбанк завершил сделку по продаже 49% Эльгинского угольного проекта «А-Проперти» за 45 млрд руб. Эльга — это крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. Компания «А-Проперти» ранее купила по 51% в компаниях, которые реализуют проект в Эльге: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». Сумма сделки составила 89 млрд руб. Также «А-Проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Общая сумма сделки, таким образом, составила 142 млрд руб., пояснял представитель «А-Проперти».