ФТС подтвердила возбуждение уголовного дела против российского подразделения H&M

О том, что ФТС в декабре 2020 г. завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M из-за возможного ухода от уплаты таможенных пошлин на 3 млрд руб., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Обвинения таможенной службы касаются периода 2016-2019 гг. Тогда, по версии ФТС, российское подразделение ритейлера при импорте товаров не включило в декларации некоторые лицензионные платежи в адрес своей шведской материнской компании, отмечало агентство. После проведенного аудита отчетности компании за 2019 г., H&M выплатила 3 млрд руб., чтобы покрыть возникшее несоответствие. Однако, по информации источника агентства, выплата данной суммы не позволила предотвратить возбуждение дела, которое может грозить компании двойным штрафом или вовсе тюремными сроками для топ-менеджеров.