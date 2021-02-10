ФТС подтвердила возбуждение уголовного дела против российского подразделения H&M

ФТС подтвердила возбуждение уголовного дела против российского подразделения H&MКомпания выплатила бюджету 3 млрд руб. из-за доначисления таможенных платежей
Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт возбуждения уголовного дела в отношении российского подразделения шведского ритейлера одежды H&M — компании ООО «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» и взыскания с нее 3 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Уголовное дело было заведено после выездной таможенной проверки Центрального таможенного управления, по результатам которой компанией было выплачено более 3 млрд руб. доначисленных таможенных платежей.
«В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия», — говорится в сообщении ФТС.
Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС России не комментирует, указали в ведомстве.
О том, что ФТС в декабре 2020 г. завела уголовное дело в отношении российского подразделения H&M из-за возможного ухода от уплаты таможенных пошлин на 3 млрд руб., сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Обвинения таможенной службы касаются периода 2016-2019 гг. Тогда, по версии ФТС, российское подразделение ритейлера при импорте товаров не включило в декларации некоторые лицензионные платежи в адрес своей шведской материнской компании, отмечало агентство. После проведенного аудита отчетности компании за 2019 г., H&M выплатила 3 млрд руб., чтобы покрыть возникшее несоответствие. Однако, по информации источника агентства, выплата данной суммы не позволила предотвратить возбуждение дела, которое может грозить компании двойным штрафом или вовсе тюремными сроками для топ-менеджеров.
Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила агентству, что на данный момент ведется расследование, но не смогла предоставить детали, так как не получила информацию от российских властей. Российское подразделение H&M позже сообщило РБК, что не получало необходимую информацию от российских органов власти. В подразделении добавили, что компания платит налоги в соответствии с «положениями и нормами международного права», а также с «локальными положениями и нормами местного законодательства».
H&M — одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой. У нее есть две штаб-квартиры — в Стокгольме и Нью-Йорке. По всему миру компания открыла около 5 тыс. магазинов в 74 странах, говорится на ее сайте. Кроме того, компания владеет такими брендами, как Weekday, Monki, H&M Home, & Other Stories и др.
По итогам 2020 финансового года, закончившегося 30 ноября, чистые продажи ритейлера составили около 18,5 млрд евро. Это на 18% меньше, чем в 2019 финансовом году. Прибыль компании по EBITDA снизилась на 88%, с 1,72 млрд евро до 200 млн евро, говорится в отчетности H&M. Продажи компании в России составили 6,23 млрд шведских крон ($745 млн). У ритейлера 155 магазинов в стране, это седьмой по величине рынок для компании, уточняет Bloomberg.