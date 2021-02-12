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Оптовые цены на минтай упали до минимума за несколько лет

Ведомости

Оптовая цена на минтай снизилась в феврале 2021 г. на 36,3% в годовом выражении до 65 руб. за кг, сообщил РБК со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурсы». Цена на минтай в центральной России снизилась за период с 123 руб. до 85 руб. за кг. Показатель вернулся на уровень июня 2017 г., отмечает издание. 

По данным «Нацрыбресурсы», в июне 2017 г. оптовая цена минтая превысила 60 руб. за кг. Далее показатель рос, в декабре 2019 года 1 кг рыбы стоил 116 руб. Снижение цены началось в январе этого года.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал изданию, что в декабре 2020 г. рыбаки и переработчики рыбы продавали минтай по 65 руб. за кг. По словам Панина, такой показатель — практически исторический минимум за последние годы. Он отметил, что сейчас рыбаки продают минтай по 80-85 руб. за кг. 

Росрыболовство в январе 2021 г. заявляло, что оптовые цены на минтай снизились из-за проблем со сбытом из-за ограничений, которые ввел основной импортер российской рыбы — Китай. Власти КНР в декабре 2020 г. закрыли порты в рамках борьбы с коронавирусом. Также в январе начался новый сезон добычи минтая, из-за чего выросло предложение рыбы на рынке. 

Два участника совещания у замглавы Росрыболовства Петра Савчука рассказали РБК, что стало известно, что российские переработчики практически не увеличили закупки минтая. Президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв отметил, что минтай выловлен в избытке, однако не хватает холодильных мощностей для его хранения, поставки в Центральную Россию практически не идут. Эксперт пояснил, что рынок ждет открытия китайских портов. Если в них начнут принимать поставки рыбы из России, оптовая цена на минтай сильно вырастет, если нет — сильно упадет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных