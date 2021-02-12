Оптовые цены на минтай упали до минимума за несколько лет

Два участника совещания у замглавы Росрыболовства Петра Савчука рассказали РБК, что стало известно, что российские переработчики практически не увеличили закупки минтая. Президент Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Михаил Синёв отметил, что минтай выловлен в избытке, однако не хватает холодильных мощностей для его хранения, поставки в Центральную Россию практически не идут. Эксперт пояснил, что рынок ждет открытия китайских портов. Если в них начнут принимать поставки рыбы из России, оптовая цена на минтай сильно вырастет, если нет — сильно упадет.