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МегаФон, Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создадут СП в сфере платежей и финансов

Ведомости

«Мегафон», Mail.ru Group, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий предприятий в сфере платежей и финансов, говорится в совместном заявлении компаний.

«СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции», — сообщили компании.

В совместное предприятие в сфере платежей Mail.ru Group внесет активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay. Компания станет самым крупным акционером в совместном предприятии, ее доля составит 40%. В СП в сфере финансов Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%, а USM — денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат».

«Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП», — добавили компании в совместном заявлении.

Закрытие сделок ожидается в 2021 г. после выполнения ряда условий и одобрения третьих сторон. Более половины голосов в предприятиях после завершения сделки будет принадлежать российским участникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных