МегаФон, Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создадут СП в сфере платежей и финансов
«Мегафон», Mail.ru Group, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Ant Group подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий предприятий в сфере платежей и финансов, говорится в совместном заявлении компаний.
«СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции», — сообщили компании.
В совместное предприятие в сфере платежей Mail.ru Group внесет активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay. Компания станет самым крупным акционером в совместном предприятии, ее доля составит 40%. В СП в сфере финансов Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%, а USM — денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат».
«Другие акционеры, в числе которых Ant Group, РФПИ и МегаФон, внесут денежные средства, активы или и то, и другое в финансовое и платежное СП», — добавили компании в совместном заявлении.
Закрытие сделок ожидается в 2021 г. после выполнения ряда условий и одобрения третьих сторон. Более половины голосов в предприятиях после завершения сделки будет принадлежать российским участникам.