МегаФон, Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создадут СП в сфере платежей и финансов

В совместное предприятие в сфере платежей Mail.ru Group внесет активы суммарной стоимостью 4,5 млрд рублей: 100% в РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» и платежную систему VK Pay. Компания станет самым крупным акционером в совместном предприятии, ее доля составит 40%. В СП в сфере финансов Mail.ru Group внесет 870 млн рублей в обмен на долю в нем — 5,95%, а USM — денежные средства и активы, в том числе 100% в АСК Ренессанс, 100% в Банке Раунд и 100% в «ИнПлат».