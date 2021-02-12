Топ-менеджер измерителя трафика в ТЦ Watcom Group заявил о возможной продаже бизнеса

RetailNext основана в 2007 г. бывшими сотрудниками Cisco Алексеем Аграчевым, Марли Лю и Аруном Наиром. За несколько лет компания привлекла $184 млн инвестиций и работает сейчас в 85 странах мира. Компания предоставляет аналитику по поведению покупателей в объектах торговли. По данным компании, RetailNext ежегодно анализирует данные более 1 млрд покупателей. Компания вычисляет поток покупателей, число повторных визитов, конверсию от посетителя к покупателю. Сервисы также позволяют торговым площадкам анализировать данные о поле, возрасте, эмоциях клиентов, отслеживать перемещения каждой из заданных групп.