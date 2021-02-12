Топ-менеджер измерителя трафика в ТЦ Watcom Group заявил о возможной продаже бизнеса
Американская компания RetailNext, специализирующаяся на анализе поведения покупателей в магазинах, рассматривает возможность покупки российского измерителя трафика в торговых центрах — Watcom Group, рассказал «Ведомостям» директор по стратегии и маркетингу Watcom Group Дмитрий Неткач. По его словам, сделка может состояться при условии успешного сотрудничества двух компаний на территории России и стран СНГ.
Информацию о возможной сделке «Ведомостям» подтвердил сооснователь и гендиректор американской компании Алексей Аграчев: «Мы планируем укрепить наш альянс через создание совместного предприятия или покупку», — приводит его слова пресс-служба компании.
На этой неделе RetailNext и Watcom Group заключили соглашение о партнерстве на рынках стран СНГ, рассказали представители обеих компаний. Watcom получила право на дистрибуцию услуг, технологий и сервисов компании RetailNext.
RetailNext основана в 2007 г. бывшими сотрудниками Cisco Алексеем Аграчевым, Марли Лю и Аруном Наиром. За несколько лет компания привлекла $184 млн инвестиций и работает сейчас в 85 странах мира. Компания предоставляет аналитику по поведению покупателей в объектах торговли. По данным компании, RetailNext ежегодно анализирует данные более 1 млрд покупателей. Компания вычисляет поток покупателей, число повторных визитов, конверсию от посетителя к покупателю. Сервисы также позволяют торговым площадкам анализировать данные о поле, возрасте, эмоциях клиентов, отслеживать перемещения каждой из заданных групп.
Watcom Group существует с 1999 г., специализируется на оценке посетительских потоков и аналитике. По данным СПАРК, учредителями ООО «Ватком» выступают Роман Скороходов (51%), Андрей Климов (34%) и Елена Климова (15%). Выручка компании, по данным СПАРК, в 2019 г. составила 707,85 млн руб. Оборудование компании для подсчета трафика в ТЦ и магазинах установлено в 600 ТЦ и 25 тыс. магазинах по России и странам СНГ.