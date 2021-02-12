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Топ-менеджер измерителя трафика в ТЦ Watcom Group заявил о возможной продаже бизнеса

Ведомости

Американская компания RetailNext, специализирующаяся на анализе поведения покупателей в магазинах, рассматривает возможность покупки российского измерителя трафика в торговых центрах — Watcom Group, рассказал «Ведомостям» директор по стратегии и маркетингу Watcom Group Дмитрий Неткач. По его словам, сделка может состояться при условии успешного сотрудничества двух компаний на территории России и стран СНГ. 

Информацию о возможной сделке «Ведомостям» подтвердил сооснователь и гендиректор американской компании Алексей Аграчев: «Мы планируем укрепить наш альянс через создание совместного предприятия или покупку», — приводит его слова пресс-служба компании.

На этой неделе RetailNext и Watcom Group заключили соглашение о партнерстве на рынках стран СНГ, рассказали представители обеих компаний. Watcom получила право на дистрибуцию услуг, технологий и сервисов компании RetailNext. 

RetailNext основана в 2007 г. бывшими сотрудниками Cisco Алексеем Аграчевым, Марли Лю и Аруном Наиром. За несколько лет компания привлекла $184 млн инвестиций и работает сейчас в 85 странах мира. Компания предоставляет аналитику по поведению покупателей в объектах торговли. По данным компании, RetailNext ежегодно анализирует данные более 1 млрд покупателей. Компания вычисляет поток покупателей, число повторных визитов, конверсию от посетителя к покупателю. Сервисы также позволяют торговым площадкам анализировать данные о поле, возрасте, эмоциях клиентов, отслеживать перемещения каждой из заданных групп. 

Watcom Group существует с 1999 г., специализируется на оценке посетительских потоков и аналитике. По данным СПАРК, учредителями ООО «Ватком» выступают Роман Скороходов (51%), Андрей Климов (34%) и Елена Климова (15%). Выручка компании, по данным СПАРК, в 2019 г. составила 707,85 млн руб. Оборудование компании для подсчета трафика в ТЦ и магазинах установлено в 600 ТЦ и 25 тыс. магазинах по России и странам СНГ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных