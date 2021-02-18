Цена нефти Brent превысила $65 за баррель
Цена на нефть марки Brent с поставкой в апреле превысила $65 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. К 7:50 нефть подорожала на 2,76%, достигнув $65,06 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти Brent превышала $65 в январе прошлого года.
Баррель западнотехасской нефти WTI с поставкой в марте стоит $61,71, прибавив 2,76%.
Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. в условиях позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до $33,71 за баррель, WTI — до $29,05. 5 февраля цена повышалась до $63,44, впервые с января прошлого года преодолев отметку $63.
Вице-премьер России, бывший министр энергетики Александр Новак накануне дал прогноз, что средняя цена на нефть в 2021 г. составит $45-60 за баррель.